Taiwán - Historias de la democracia digital

El documental examina la historia política de Taiwán y muestra cómo el país vive hoy la democracia.

Cuando surgió la aún muy joven democracia en Taiwán, ya existía la World Wide Web. En la lucha contra el coronavirus, Taiwán confío y sigue confiando en las nuevas tecnologías. La ministra Digital, Audrey Tang, ha trabajado con éxito junto con la comunidad tecnológica y la sociedad civil para contener el coronavirus.



Esto también se debe a la participación directa de los ciudadanos en la solución de problemas políticos. Taiwán se está replanteando la democracia. Las aplicaciones digitales y las nuevas tecnologías tienen un efecto democratizador. Una mirada a la historia reciente de Taiwán deja claro el importante papel que desempeña la World Wide Web en la lucha por la democracia.

El reportaje también trata de la voluntad de Taiwán de conseguir la soberanía nacional y un modo de vida libre. Y de la amenaza que representa China, que considera la isla democrática de Taiwán como parte de la República Popular y quiere anexionarla al territorio chino. Un repaso a la historia arroja luz sobre si estas demandas pueden ser legitimadas por el derecho internacional.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 21.01.2023 – 07:15 UTC

DO 22.01.2023 – 02:15 UTC

DO 22.01.2023 – 13:15 UTC

DO 22.01.2023 – 21:15 UTC

LU 23.01.2023 – 05:15 UTC

LU 23.01.2023 – 10:15 UTC

LU 23.01.2023 – 17:15 UTC

MA 24.01.2023 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6