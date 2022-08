"Taiwán es parte de China", dice el cantante de Pink Floyd Roger Waters

Roger Waters, el antiguo vocalista del veterano grupo de rock británico Pink Floyd, ha ido en contra de la opinión política dominante en una entrevista con la CNN, en la que argumentó que Occidente era responsable de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que no se debía culpar a China de la situación en el estrecho de Taiwán.

En una conversación con el presentador Michael Smerconish sobre el "elemento político" de la reciente gira de la banda, Waters no tuvo reparos en criticar la política de la Administración Biden hacia Ucrania, diciendo que estaba fomentando la provocación. También argumentó que la guerra en Ucrania era fundamentalmente una respuesta rusa a la destrucción de la expansión de la OTAN hacia el este.

Entonces surgió el tema de Taiwán. El moderador dijo que los chinos estaban "cercando" a Taiwán, a lo que inmediatamente Waters replicó con una negativa: "Taiwán es parte de China y toda la comunidad internacional lo ha aceptado completamente desde 1948, si no lo sabes, no has leído lo suficiente. Ve a leer un libro".

También le dijo al presentador: "Te crees la propaganda de tu lado… No se puede hablar de derechos humanos y de Taiwán antes de haber hecho los deberes".

¿Pro-China o anti-Estados Unidos?

El vídeo de la entrevista fue ampliamente reeditado y citado en las redes sociales chinas, causando una gran repercusión. Varios medios oficiales chinos citaron el discurso en las plataformas de las redes sociales. En Weibo, el hashtag "Ve a la escuela si no sabes que Taiwán es parte de China" fue visto millones de personas.

La mayoría de los comentarios elogiaban a Waters, lamentando que "haya tan pocas personas en Occidente que sean tan cultas, conozcan la historia y tengan tanta influencia como él". Otros bromearon: "Me he despertado y Pink Floyd es ahora un viejo amigo de los chinos... Han pasado 30 años desde que se construyó el muro".

En otra plataforma de medios sociales, Zhihu, Waters también recibió aplausos. Varios usuarios señalaron que Waters nunca había ocultado su postura de izquierda antibélica y antiestadounidense y que era "un guerrero intransigente del comunismo internacional".

Algunos recordaron la época en que Pink Floyd colgó una cabeza gigante de Mao Zedong como decoración de una gira de conciertos. Pero otros señalaron que la banda había lanzado un sencillo en apoyo de Ucrania tras el estallido de la guerra ruso-ucraniana.

"La apasionada acusación de un extranjero sobre la 'democracia populista' es más convincente que 10.000 chinos". Otros creen que no habla por amor a China, sino que "es más bien un bombardeo de la hipocresía de los medios de comunicación occidentales".

El director de la plataforma de noticias @Shadowproofcom tuiteó una nueva versión del vídeo que, según él, incluye más contexto en los comentarios que habían sido cortados por los productores.

Cibernautas de Taiwán

En Twitter hubo tanto mensajes de apoyo como de crítica a los comentarios de Waters, con un usuario, por ejemplo, diciendo que era bueno leer libros, pero que Waters estaba claramente equivocado sobre los problemas de Taiwán.

En la Internet de Taiwán, la mayoría de la gente no podía estar de acuerdo con las opiniones del pionero del rock, pero el tono de los comentarios era más ecuánime. El Liberty Times (《自由時報》) de Taiwán citó a un internauta que aseguró: "No se aprende sobre Taiwán en los libros, se aprende de Taiwán en Taiwán, ¡tira los libros y ven a Taiwán!".

"Fui a ver tu gira en Canadá en 2017, ahora eres bienvenido a venir a Taiwán, sabrás que Taiwán no es parte de China, deja de leer y ven a ver", dijo otro usuario.

Además del tema de Taiwán, Waters también se puso del lado de China en otros frentes durante la entrevista. El reportero menciona que China encabeza la lista de violaciones de los derechos humanos, y Waters respondió diciendo que China "no invadió Irak en 2003 y mató a millones de personas. ¿A quién invadió China? ¿O a quién mataron?".

El periodista respondió: "Su propia gente". Waters rechazó esta afirmación por considerarla una "tontería" y volvió a advertir al periodista que leyera lo "correcto".

No se sabe qué quiso decir con "derecho". Pero no todo lo que lee Waters se sostiene. Aunque el Partido Comunista Chino no ha invadido otros países desde su creación, es un hecho reconocido que ha cometido crímenes contra los derechos humanos en su país.

Millones, si no decenas de millones, de chinos han muerto de hambre, persecución política y violencia durante la Revolución Cultural y las campañas políticas que la precedieron y la siguieron por sí solas.

"Está claro que ha estado viviendo en el Lado Oscuro de la Luna"

Refiriéndose a dos de los álbumes de Pink Floyd, Alex Bristow, subdirector del Programa de Defensa, Estrategia y Seguridad Nacional del Instituto Australiano de Política Estratégica, dijo en Twitter: "¿En qué campana de la división está Roger Waters? Está claro que ha estado viviendo en el Lado Oscuro de la Luna. Taiwán nunca ha sido gobernado por la China comunista".

Oliver Jia, un investigador de las relaciones entre Japón y Corea del Norte con sede en Kioto, dijo: "Roger Waters debería dedicarse a la guitarra en lugar de opinar sobre temas geopolíticos de los que claramente no sabe nada".

FEW (DW, CNN, The Independent)