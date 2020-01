Tailandia confirma segundo caso de extraña enfermedad respiratoria

El Ministerio de Salud de Tailandia confirmó este viernes (17.01.2020) un segundo caso de una paciente afectada por un nuevo tipo de coronavirus similar al del síndrome agudo respiratorio grave (SARS). Se trata de una turista china de 74 años que llegó a Tailandia desde la provincia de Wuhan, donde se detectó la enfermedad por primera vez, y se encuentra bajo vigilancia médica.

La mujer fue hospitalizada en el Instituto para Enfermedades Infeccionas Bamrasnaradura el lunes 13 de enero, tras su llegada al aeropuerto de Bangkok. De acuerdo con las autoridades, la paciente sufre una neumonía relacionada con el misterioso coronavirus que ya causó dos muertos en China y que también ha sido detectado en Japón. La paciente se encuentra en franca recuperación.

En el mismo centro médico se encuentra en cuarentena, desde el pasado 8 de enero, otra turista china, de 69 años, afectada por el mismo mal. Ambos casos no están vinculados, aclararon fuentes médicas. "La gente no tiene que entrar en pánico, ya que no hay ninguna propagación de la enfermedad en Tailandia”, aseguraron las autoridades.

Ya van 41 casos confirmados

"Confiamos en que podemos controlar la propagación de este tipo de enfermedades”, dijo el ministro de Salud, Anutin Charnvirakul, quien aseguró que se han tomado todas las medidas para enfrentar cualquier contingencia. De hecho, Tailandia ha reforzado sus controles en los aeropuertos, de cara al Año Nuevo Chino, donde se espera la llegada de un millón de turistas provenientes de ese país.

Hasta ahora se han registrado dos muertes por este virus, ambas en Wuhan, de once millones de habitantes, en la que se detectó el brote el pasado diciembre. Según la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en China ha habido 41 casos confirmados, de los que 12 pacientes han sido dados de alta, cinco continúan en estado grave y hay 119 personas a las que se les está realizando seguimiento médico.

Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan son fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar).

DZC (EFE, AFP, Reuters)

Peligro de contagio, de los animales al ser humano Viruela bovina La viruela bovina afecta sobre todo a las vacas. Pero el virus puede contagiarse a cualquier mamífero y también puede causar infecciones en los seres humanos. En Alemania no hay vacuna contra la viruela bovina. No obstante, quienes están vacunados contra la viruela, son inmunes a este mal. Antiguamente, los contagios más numerosos se daban entre las personas que ordeñaban vacas.

Peligro de contagio, de los animales al ser humano Picadura peligrosa Viajar de un continente a otro no representa hoy en día ninguna dificultad, ni para las personas ni para insectos, como el mosquito tigre, procedente de Asia. Al igual que otros animales exóticos, suele llegar a Europa en barcos de carga. Este mosquito puede transmitir el dengue.

Peligro de contagio, de los animales al ser humano Enfermedades de aves La psitacosis es una zoonosis que puede resultar peligrosa sobre todo para niños o adultos debilitados. La provoca una especie de clamidia y afecta sobre todo a los papagayos, periquitos y palomas. Los seres humanos suelen contagiarse en la mayoría de los casos a través de los excrementos secos de las aves, que se mezclan con el polvo.

Peligro de contagio, de los animales al ser humano El zorro rabioso Hasta el año 2008 esta enfermedad existía aún en Alemania: la rabia o hidrofobia. Este mal es transmitido principalmente por zorros, perros y otros predadores carnívoros. Mediante amplias campañas de vacunación se ha logrado erradicar este peligroso mal, que podía resultar mortal para los seres humanos que se contagiaran. Alemania es considerado ahora un país libre de hidrofobia.

Peligro de contagio, de los animales al ser humano Amenaza aérea Los murciélagos son considerados los transmisores primarios del ébola. En algunos países de África forman parte del menú, como una exquisitez. El ébola fue contagiado primero de los animales al ser humano y luego se propagó entre las personas.

Peligro de contagio, de los animales al ser humano El gato, un ser desconocido La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es peligrosa sobre todo para los niños. Se transmite por mordeduras o arañazos de gatos infectados. Los felinos pueden portar el germen durante años en la sangre, sin enfermarse. Se estima que en Alemania está infectado cerca de un 13 por ciento de los gatos. En el ser humano, el mal provoca fiebre e hinchazón de los ganglios linfáticos. Autor: Gudrun Heise /ER (EL)



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |