Susana Villarán admite que recibió pagos de empresas para su campaña

La alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014, Susana Villarán, admitió este sábado que recibió aportes de empresas privadas para la campaña contra su revocatoria en 2013, en referencia a los 10 millones de dólares atribuidos a las brasileñas Odebrecht y OAS por la fiscalía en su petición para imponerle 36 meses de detención preventiva.

A través de su cuenta en Twitter, Villarán dijo: "siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria" y agregó que tomaron la decisión su exgerente municipal José Miguel Castro y ella "de procurar y aceptar los fondos de campaña".

Sin embargo, insistió en que "no hemos recibido coimas, no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado". "Pido perdón a todas las personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy y les agradezco su aporte invalorable a la ciudad de Lima", afirmó.

El último jueves, el fiscal Carlos Puma pidió 36 meses de prisión preventiva contra Villarán, investigada por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña por el No durante el proceso de revocación presentado en su contra en 2013 y otros 7 millones de dólares de OAS. Puma pidió cambiar la medida restrictiva de impedimento de salida y comparecencia que Villarán mantenía desde 2017 por los 36 meses de prisión preventiva, que serán evaluados el lunes por el juez.

La solicitud se hizo después de que en abril pasado el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata ratificó, al ser interrogado por fiscales peruanos como parte de un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada), que Odebrecht apoyó con 3 millones de dólares a la campaña por el "No" a la revocación. "Lo que tengo seguridad es que OAS y Odebrecht financiaron la campaña del No a la revocatoria, lo que no sabíamos en ese entonces es que había fondos ilegales de la Caja 2", se defendió Villarán en declaraciones a la televisión y recogidas por la prensa local.

lgc (efe/república)

