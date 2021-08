Suecia suspende la ayuda para el desarrollo a Afganistán

Suecia interrumpió el pago de la ayuda al desarrollo a Afganistán, luego de que los talibanes tomaron el poder, anunció este viernes (27.08.2021) la Agencia Sueca del Desarrollo y la Cooperación Internacional.

"No daremos nuevas ayudas, porque es dinero que, de una forma u otra, podrá llegar al régimen que vemos hoy", declaró a la AFP Maria Lundberg, responsable del departamento dedicado a Afganistán en la Agencia Sueca del Desarrollo.

De los más de 900 millones de coronas suecas (104 millones de dólares) que este año se iban a entregar a Afganistán, no se pagará la mitad, explicó.

"Tenemos que revisar la cooperación actual que tenemos con el Banco Mundial, que pasa en parte a través del Estado afgano, para ver cómo se usa el dinero en el sistema de salud y de educación", afirmó Lundberg.

Una parte de este dinero que no irá a Afganistán será destinado a "operaciones humanitarias" que todavía no fueron detalladas, afirmó. La Agencia Sueca del Desarrollo no cierra la puerta a que se pueda volver a dar ayuda a Afganistán: "Es un tema delicado, de momento no sabemos la política que (los talibanes) pretenden llevar a cabo".

"Pero antes de tomar cualquier decisión tenemos que saber si se respetan los derechos de las mujeres, que puedan ir a la escuela. Pero también que existan garantías contra la corrupción", añadió. Otros países, como Alemania y Finlandia, anunciaron a su vez haber suspendido la ayuda a Afganistán.

Afganistán cayó en manos de los talibanes después de una ofensiva relámpago que terminó antes incluso de la fecha fijada por el presidente estadounidense Joe Biden para la retirada de sus últimos soldados, el 31 de agosto.

Durante su anterior etapa en el poder, entre 1996 y 2001, el movimiento islamista radical restringió drásticamente los derechos de las mujeres, prohibieron el entretenimiento y redujeron la educación a prácticamente solo el ámbito religioso. (AFP)