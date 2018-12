Suecia: socialdemócratas sin apoyo centrista para gobernar

El Partido Centrista anunció hoy, tras varios días de negociaciones, que votarán en contra de la elección en el Parlamento del socialdemócrata Stefan Löfven como primer ministro sueco, lo que lo deja sin apoyos suficientes.

Los centristas, cuarta fuerza parlamentaria, y los liberales, la fuerza más pequeña de la Alianza de centroderecha, se abrieron hace dos semanas a abstenerse y permitir su elección a cambio de concesiones políticas. Tras rechazar una primera contraoferta, han negociado los últimos cinco días con los socialdemócratas, pero el resultado no es "suficiente" para establecer una colaboración política, aseguró hoy la líder centrista, Annie Lööf, que calificó de "vagas" e "imprecisas" las promesas de la otra parte.

"Hemos alcanzado progresos en algunas cuestiones, pero persisten diferencias demasiado grandes para poder permitir la elección de Löfven", afirmó en rueda de prensa Lööf, señalando la reforma del mercado laboral como principal escollo.

Suecia vive una situación de bloqueo político por el complicado escenario salido de las elecciones generales del 9 de septiembre pasado. El bloque de izquierda de Löfven, cuyo partido fue el más votado, logró 144 escaños por 143 de la Alianza de centroderecha y 62 del xenófobo Demócratas de Suecia (SD), con el que nadie quiere pactar.

Tras tres rondas de contactos y el rechazo de la Cámara como primer ministro al conservador Ulf Kristersson, con los votos en contra de sus aliados centristas y liberales que no quieren depender del SD, el presidente del Parlamento, Andreas Norlén, anunció una nueva votación con el candidato socialdemócrata, Stefan Löfven.

La votación fue aplazada la semana pasada por las negociaciones, de cuyo estado debe presentar hoy Löfven un informe a Norlén, que comparecerá a lo largo del día para anunciar el siguiente paso.

En Suecia no es necesario tener mayoría absoluta para ser elegido primer ministro, pues basta con no tener una mayoría en contra. Löfven necesitaría al menos la abstención del Partido Centrista -cuarta fuerza con 31 escaños, por 16 de los liberales-, ya que tanto conservadores como democristianos y el SD votarán en contra en una votación que aún no tiene fecha.

El Parlamento sueco debe votar en principio este miércoles los presupuestos del próximo año, en los que la propuesta del ejecutivo en funciones de Löfven se arriesga a perder frente a la de los conservadores, que podrían tener más apoyos, una vez que centristas y liberales han anunciado su abstención.

El presidente del Parlamento tiene cuatro intentos para encontrar a un candidato capaz de formar un Ejecutivo que sea aceptado por la Cámara y, si no tiene éxito, se convocarían nuevas elecciones de forma automática en tres meses.

(efe, dpa)

