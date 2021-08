Suecia abre juicio por ejecuciones extrajudiciales contra exfuncionario de Irán

Hamid Noury, de 60 años, fue detenido en noviembre de 2019 en el aeropuerto internacional de Estocolmo-Arlanda cuando entraba en Suecia. Desde entonces se encuentra en detención preventiva.

Según la fiscalía sueca, entre el 30 de julio y el 16 de agosto de 1988, Noury "arrebató intencionalmente la vida a un gran número de presos simpatizantes o pertenecientes a los muyahidines del pueblo" que eran objeto de una orden de ejecución del ayatolá Jomeiní, fundador de la República Islámica de Irán, después de los ataques perpetrados por el movimiento contra el régimen al término de la guerra entre Irán e Irak (1980-88).

Esta semana habrá tres audiencias en el tribunal de Estocolmo en este juicio excepcional que durará hasta abril de 2022 y en el que se citarán a decenas de testigos. El acusado, que en la época era asistente del adjunto del procurador en la prisión iraní de Gohardasht, en Karaj, está acusado de "crímenes de guerra" y "muertes" en virtud de la competencia universal de la justicia sueca para estos casos.

Proceso por crímenes de guerra sin precedentes

Según Anna Wester, del tribunal de Estocolmo, este proceso de carácter internacional no tiene precedentes en la historia de los dos países. El caso es muy sensible en Irán, donde defensores de derechos humanos acusan a funcionarios que actualmente ocupan altos cargos en el gobierno de haber participado en dichas ejecuciones.

Uno de ellos es Ebrahim Raisi, nuevo presidente de la República Islámica, acusado por Amnistía Internacional de haber sido miembro de una "Comisión de la muerte", que se encargó de las ejecuciones.

Interrogado en 2018 y en 2020 sobre estas ejecuciones, Raisi negó haber estado implicado, pero "rindió homenaje” a la "orden" dada, según él, por el ayatolá Jomeiní de proceder a la depuración.

Miles de jóvenes civiles de todo el país asesinados

ONGs de defensa de los derechos humanos piden que se haga justicia por la ejecución extrajudicial de miles de iraníes, en su mayoría jóvenes, en todo Irán, cuando se acababa la guerra irano-iraquí. En ese periodo, se sospecha que Hamid Noury participó en la ejecución de otros presos en base a su ideología o creencias, consideradas opuestas al "Estado teocrático iraní", según la fiscalía.

Objeto de una treintena de demandas de partes civiles -de víctimas, testigos o allegados a las víctimas- el acusado "niega toda acusación de implicación en las presuntas ejecuciones de 1988", según su abogado Thomas Söderqvist. Iraj Mesdaghi, antiguo preso de Gohardasht, tendió una trampa a Hamid Noury para que visitara Suecia. Según explicó a la AFP, le prometió un viaje en "crucero de lujo" por el norte de Europa.

"Recibí una carta del exmarido de su hija. Me decía que me podía ayudar a detenerlo, ganándome su confianza", explica a la AFP este testigo clave en este caso muy sensible, tras haber elaborado un dosier de "varios miles de páginas" en Londres y en Estocolmo.

"Un verdugo debe responder de sus actos ante la Justicia de otro Estado"

Hamid Noury creyó que iba a encontrarse con su nieta, que se encontraba en Suecia, y embarcarse en el viaje de lujo por varios países de Europa, pero a su llegada a suelo sueco fue detenido. "Es la primera vez que un verdugo debe responder de sus actos ante la justicia de otro Estado", se felicita Iraj Mesdaghi.

A principios de mayo, más de 150 personalidades, entre ellas, premios Nobel, jefes de Estado o de gobierno y antiguos responsables de Naciones Unidas, reclamaron una investigación internacional sobre estas ejecuciones de 1988.

