Sudáfrica denuncia por "genocicio" a Israel ante la CPI

El gobierno israelí rechaza las acusaciones reiterando que lucha contra los terroristas de Hamás y no contra el pueblo de Gaza y afirma que Sudáfrica "colabora con un grupo terrorista que pide la destrucción de Israel".

La Corte Penal Internacional (CPI) dijo este viernes (29.12.2023) que ha recibido la denuncia de Sudáfrica contra Israel por participar en "actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza". En su escrito, Sudáfrica afirma que los "actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que van acompañados de la intención específica requerida (...) de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio de los palestinos".

Sudáfrica, el país con la mayor comunidad judía de África, añade, que "la conducta de Israel, a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan bajo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia, en relación con los palestinos en Gaza, viola sus obligaciones bajo la Convención de Genocidio", según un comunicado de la CIJ, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya.

El Gobierno sudafricano, que ha anunciado laruptura de relaciones diplomáticas con Israel por su ofensiva contra la Franja en represalia por el ataque terrorista perpetrado por el grupo islamista Hamas el pasado 7 de octubre, ya había hecho público que interpondría una denuncia por genocidio ante la CPI. También pide al tribunal, con sede en La Haya, que emita una orden provisional para que Israel suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Gaza. Sudáfrica puede presentar el caso bajo la Convención sobre Genocidio porque tanto ella como Israel son signatarios de la convención.

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores no ha tardado en reaccionar. "Israel rechaza con disgusto la difamación (...) de Sudáfrica y su recurso ante la Corte Internacional de Justicia", escribió el portavoz del ministerio, Lior Haiat, en la red social X. En un comunicado, el gobierno israelí rechazó la iniciativa sudafricana y la tildó de libelo de sangre. "Sudáfrica está colaborando con un grupo terrorista que pide la destrucción de Israel", afirmó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. "El pueblo de Gaza no es enemigo de Israel, que está haciendo esfuerzos para limitar el daño a los no combatientes".

