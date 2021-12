¿Subir los impuestos a los millonarios? - La élite adinerada de Alemania tras la pandemia

"Tuve la suerte de nacer en la familia adecuada y de que me alimentaran con cuchara de oro. Creo que es absolutamente injusto". Stefanie Bremer, de 32 años, es una de las personas más ricas de Alemania. Su familia es propietaria de una gran empresa de maquinaria. La heredera y otros millonarios del grupo "Tax me now" exigen que el Estado grave más a "gente como nosotros". El millonario Michael Hausenblas, en cambio, rechaza la redistribución de la riqueza. Este hombre de 53 años se hizo rico vendiendo aspiradoras que también limpian el aire. La facturación anual de su empresa Hyla Germany se ha duplicado con creces debido a la pandemia y ha alcanzado los 50 millones de euros. "El esfuerzo debe valer la pena y no se debe castigar con impuestos excesivos", es su credo. Bettina, condesa Bernadotte, y Björn, conde Bernadotte, al contrario, pertenecen a la aristocracia clásica, muy vinculada a la familia real sueca. Los hermanos son gerentes de la isla de Mainau. Hace unos 40 años, para evitar disputas por la herencia, sus padres transfirieron la isla de su patrimonio a una fundación benéfica. Esto tiene ventajas fiscales, pero la responsabilidad social la asumen a su manera. Sus proyectos benéficos se orientan a mejorar las perspectivas de los niños y los jóvenes. Stefanie Bremer, en cambio, considera que el compromiso voluntario de los ricos no es suficiente. "Una comunidad no puede confiar en que los benefactores ricos velen por su suerte", dice. "El dinero está en buenas manos con el Estado, porque éste también invierte en áreas que no son atractivas para los ricos".