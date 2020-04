Subastan por US$910.000 manuscrito original de "Hey Jude" de los Beatles

Nueve grandes canciones para decir "gracias"

The Beatles, 'Thank you Girl'

Esta canción fue lado B del single "From Me To You" en 1963 y fue concebida como un tributo de los Fab Four a las numerosas cartas que las chicas les enviaban. "Me alegraste cuando estaba triste, y estaré eternamente enamorado de ti, y todo lo que tengo que hacer es agradecerte, chica, gracias, chica", canta John Lennon.