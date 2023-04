Stoltenberg: “El futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica"

El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, confirmó este viernes (21.04.2023) que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acudirá a la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en la capital lituana, Vilna, y aseguró que todos los socios de la alianza ya acordaron que Ucrania formará parte de ella en algún momento del futuro, aunque lo primero es ganar la guerra.

"Lo invité a la reunión y me alegro de que haya aceptado y vaya a asistir a la cumbre de la OTAN en Vilna", dijo Stoltenberg ante la prensa en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, donde esta jornada se reúne el grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania. El secretario general visitó el jueves Kiev, donde -dijo- destacó dos puntos que son vitales para los ucranianos.

"Una es que espero que los aliados de la OTAN reiteren en la cumbre su compromiso a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario con apoyo militar sustancial para garantizar que prevalece como nación soberana e independiente en Europa", dijo. El otro es que los aliados acuerden un programa plurianual para ayudar a ese país en su transición a los equipos, normas y doctrinas de la OTAN, garantizando la plena interoperatividad entre las tropas ucranianas y las de la alianza.

Rusia reacciona

Respecto a la futura adhesión a la OTAN, Stoltenberg recordó que ya en Kiev reiteró que "el futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica" y que todos los socios han acordado que se convierta en miembro de la alianza. Sin embargo, no entregó fechas para ello y matizó señalando que ahora lo principal es "garantizar que Ucrania prevalezca" y que Rusia "no gane la guerra", porque "sin una Ucrania soberana e independiente no tiene sentido discutir una adhesión".

Las declaraciones de Stoltenberg generaron inmediata reacción de parte del régimen ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la OTAN busca "arrastrar” a Ucrania hacia el bloque y "absorberla”. "La OTAN sigue mostrando su esencia agresiva, de la que hablamos incluso antes del inicio de la operación militar especial (sic). Evidentemente continúa con su línea de absorber y arrastrar a Ucrania a la Alianza", dijo Peskov.

"Tratamos con un bloque agresivo que ve nuestro país como un enemigo y atenta contra nuestra seguridad", agregó Peskov.

DZC (EFE, Reuters, dpa)