Steinmeier pide “unidad nacional” en su discurso navideño

El presidente de Alemania dijo que una “oscura sombra” se cierne sobre esta fecha tras el ataque de Magdeburgo, pero llamó al país a mantener la cohesión y no dejarse llevar por el odio.

El presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, afirmó este martes (24.12.2024) en su tradicional discurso de Navidad que el atropello que dejó varios muertos en el mercado navideño de Magdeburgo (Sajonia-Anhalt) proyecta una "oscura sombra" sobre las celebraciones de este año, e instó al país a no dejarse llevar por el extremismo.

El jefe de Estado quiso enviar un mensaje de aliento a la ciudadanía, cuatro días después de un ataque cuyas razones aún se investigan y que dejó cinco muertos y más de 200 heridos. El sospechoso, un médico saudita identificado como Taleb A., fue detenido el mismo viernes. Los hechos han causado polémica en Alemania por una serie de aparentes negligencias que permitieron el ataque.

"Una oscura sombra se cierne sobre esta Navidad", dijo Steinmeier, que hizo un llamado a la "unidad nacional". "El odio y la violencia no deben tener la última palabra. No permitamos que nos separen. Permanezcamos unidos", afirmó el político, cuyo cargo tiene un carácter más bien ceremonial distinto del puesto de jefe del Gobierno.

Insatisfacción frente a la política

"A muchos esta Navidad les pesa el corazón. Muchos están conmocionados, se sentirán inseguros, quizás tendrán miedo. Todas estas emociones son comprensibles. Pero no nos deben dominar, y no nos deben paralizar", afirmó Steinmeier, llamando a la ciudadanía a preservar la cohesión, porque esa actitud ante la adversidad es una de las características definitorias de Alemania, aseguró.

Refiriéndose a los retos que marcan la actualidad, el presidente reconoció que hay "mucha insatisfacción frente a la política, la economía, la burocracia, las injusticias" y que el tono de la vida cotidiana en Alemania se ha vuelto más rudo. Todos estos desafíos "no se pueden cambiar, como regalos que no nos gustan", subrayó, sino que hay que decir abiertamente lo que no funciona bien en el país, cómo podría funcionar mejor y qué acciones se deben emprender con urgencia.

"Estoy convencido de que nuestra democracia es y permanece fuerte", declaró, y aludió al 75º aniversario de la Constitución alemana que se cumplieron este año. "Aunque ahora un Gobierno haya llegado a su fin antes de tiempo, no es el fin del mundo, sino un caso que está previsto en la Constitución. Tomaré la decisión sobre la disolución del Bundestag (Parlamento) y sobre nuevas elecciones de forma cuidadosa tras los festivos navideños", aseguró.

DZC (EFE, AFP)