Steinmeier: “El odio no debe tener la última palabra”

Por estos días nos deseamos mutuamente feliz Navidad. Pero sobre esta fiesta navideña pende también una sombra oscura. Duelo, dolor, indignación, estupefacción por lo ocurrido pocos días antes de Navidad en Magdeburgo. Todo eso sentí allí, en el oficio religioso con los deudos, el sábado por la tarde. Nuestros pensamientos, nuestras profundas condolencias para con los familiares y amigos de las personas a las que el autor (del ataque) mató de manera tan terrible. Sólo podemos intuir lo que están pasando, el gran dolor que padecen. Ya nada es como antes en sus vidas. Sus proyectos, deseos, esperanzas, su alegría de vivir, han sido destruidos.

Queridos familiares que han perdido a un ser querido, yo sé que no pueden encontrar consuelo en las palabras bienintencionadas que se les dirigen. Pero quiero decirles hoy que no están solos en su dolor. Las personas de todo nuestro país comparten su duelo.

Nuestros pensamientos están también con los heridos. De corazón les deseo que ojalá se recuperen con rapidez. Y quiero agradecer también a todos los que, en la noche del atentado y en los días posteriores prestaron ayuda in situ, brindaron consuelo y lo siguen haciendo ahora, en estos días navideños. (…)

A muchos les pesará el corazón esta Navidad. Muchos estarán estremecidos, se sentirán inseguros y quizás tendrán miedo. Todos esos sentimientos son comprensibles. Pero no deben dominarnos y no deben paralizarnos.

Mi más profundo deseo es que no lo permitan. El odio y la violencia no deben tener la última palabra. No permitamos que nos dividan. ¡Permanezcamos unidos! La unidad, en el momento crucial, es lo que caracteriza a nuestro país. ¡Demostrémoslo, precisamente ahora! (…)

Muchas cosas (que van más allá de lo personal) también serán tema de conversación (en los encuentros durante estas fiestas): lo que ocurre en nuestro país y en el mundo, y lo que significa para nosotros. Puedo imaginar que hay mucho que les preocupa. Incluso muchísimo. A mí también me ocurre: sigue la guerra en Ucrania, en Oriente Medio, en demasiados lugares del mundo.

¿Y qué ocurre entre nosotros, en nuestro propio país? Hay mucho descontento por la política, la economía, la burocracia, las injusticias. En nuestro país, el tono se ha vuelto más hosco en la vida diaria, a veces irreconciliable. (…)

Estoy convencido de que nuestra Constitución es y seguirá siendo fuerte. Durante ya 75 años, nuestra Carta Fundamental ha demostrado ser eficaz, también 34 años en nuestro país reunificado. Esta inteligente Constitución también nos sostendrá en el futuro.

Y, aunque ahora un Gobierno acabe antes de tiempo, no es el fin del mundo, sino un caso también previsto en nuestra Constitución. Tomaré la decisión sobre la disolución del Bundestag y las elecciones anticipadas, concienzudamente, tras los días de Navidad. (…)

Queridas espectadoras y queridos espectadores, fiestas como la Navidad nos regalan un poco de distancia respecto a nuestra cotidianidad. Utilicemos este paréntesis para mantener vivo lo que nos une: nuestra familia, nuestras amistades, todas las relaciones que nos dan fuerza y en las que podemos hacer tanto bien.

La Navidad nos recuerda: no solo vivimos de lo que hacemos y podemos lograr. Con frecuencia vivimos aún más de lo que recibimos de regalo. Vivimos del bien que a veces sale a nuestro encuentro inesperadamente, y de la alegría que otros nos dan.

Eso nos puede dar fuerza interior, a cada uno en particular, y a todos nosotros, colectivamente. Y eso puede, a su vez, volvernos un poco más agradecidos.

