Steinmeier a las víctimas de las inundaciones: "No os olvidamos"

Casi tres meses después de las catastróficas inundaciones en el valle del Ahr, el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier se reunió este domingo (10.10.2021) con residentes y voluntarios. En las comarcas de Ahrweiler y Mayschoß, en Renania-Palatinado, Steinmeier pudo comprobar el estado actual de las obras de reconstrucción y el destino de los fondos de ayuda. El jefe de Estado prometió a la gente de la región que los afectados no serán olvidados. El alcance de la destrucción solo se hace evidente cuando se echa un vistazo al interior de las casas.

Steinmeier estuvo acompañado por la vice primer ministra de la región, Anne Spiegel (de Los Verdes), y el ministro del Interior regional, Roger Lewentz (del SPD). Spiegel dijo que la visita de Steinmeier es una señal muy importante que trae esperanza.

"No los olvidaremos, esa fue la promesa de los días de la inundación. Una promesa que tenemos que cumplir", dijo el presidente federal. Era importante hablar con muchos "que no hacen más que sufrir" en el lugar y asegurarles: "No los olvidaremos, siempre volveremos", dijo Steinmeier tras la visita. Más de 180 personas murieron en las inundaciones en Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia causadas por fuertes lluvias y desbordamiento de ríos, 133 de ellos en Renania-Palatinado, la mayoría en el valle del Ahr, afluente del Rin.

En su primer visita a los afectados, el pasado primero de septiembre, Steinmeier había prometido a los afectados que volvería. "Estamos a vuestro lado. Sabemos que en vuestras vidas nada volverá a ser como antes. Pero deben saber: en su camino de regreso a la normalidad no están solos, su país no les va a dejar solos".

lgc (dlf/kna)