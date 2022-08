‘Stars Coffee’: Rapero ruso inaugura el reemplazo de Starbucks en Moscú

Un rapero pro-Putin ha reabierto la cadena de cafeterías que antes pertenecía a Starbucks con un nuevo nombre, Stars Coffee, el último cambio de marca de alto nivel de una importante cadena occidental tras un éxodo empresarial sin precedentes de Rusia.

El jueves, el rapero Timati y el empresario Anton Pinskiy, el dúo que adquirió los derechos de la cadena en Rusia, asistieron a la apertura de la primera de las 130 cafeterías que antes eran propiedad de Starbucks. Durante la inauguración en el centro de Moscú, la pareja también reveló el nuevo logotipo de la cadena, que sustituye la icónica sirena de Starbucks por una mujer con el tradicional tocado ruso "kokochnik”, pero que por lo demás es bastante similar.

Starbucks, con sede en Seattle, anunció en mayo que abandonaba el mercado ruso después de casi 15 años, uniéndose a otros cientos de grandes marcas occidentales que han dejado el país tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Desde entonces, decenas de empresas occidentales han acordado vender sus activos a empresarios rusos afines al Kremlin, con grandes descuentos. Las autoridades rusas han fomentado activamente las adquisiciones, con la intención de reconfortar a los rusos para que puedan seguir llevando un estilo de vida occidental en medio del creciente aislamiento del país.

Stars Coffee abrió sus puertas en Moscú

Segundo cambio de marca

Timati, cuyo nombre real es Timur Yunusov, ha sido un firme partidario del presidente ruso, Vladimir Putin, así como un autodenominado amigo del checheno Ramzan Kadyrov.

En 2015, el rapero publicó una canción titulada My Best Friend is Vladimir Putin (Mi mejor amigo es Vladimir Putin) que describe al presidente como un "superhéroe". Timati también estuvo detrás de una canción progubernamental llamada Moscú, en la que se jactaba de que en la capital rusa "no se celebran desfiles gay". Se convirtió en la canción más "desagradable" de la historia de YouTube rusa.

La reapertura de Starbucks supone el segundo cambio de marca de una cadena de comida occidental, después de que los antiguos restaurantes McDonald's reanudaran su actividad con un nuevo nombre, Vkusno & tochka ("Sabroso y ya está").

Poco después de la adquisición de Starbucks en Rusia, Timati prometió no defraudar: "Tenemos la oportunidad no solo de cambiar el rótulo, sino de hacer un verdadero caso de sustitución de importaciones".

