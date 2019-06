¿Son plausibles las pruebas de EE.UU. contra Irán?

La gravedad de la situación actual en la región del Golfo queda demostrada por el derribo de un avión teledirigido estadounidense por parte de Irán. Aparentemente, EE.UU. consideró un ataque de represalia. La retórica de guerra se escucha cada vez más fuerte, ya que los dos petroleros, "Front Altair" de Noruega y "Kokuka Courageous" de Japón, sufrieron varias explosiones el 13 de junio. El mismo día, el gobierno de Estados Unidos acusó a Irán de haber atacado con minas lapa a los petroleros cerca del Estrecho de Ormuz en el Golfo de Omán. Irán niega las acusaciones.

Los expertos militares consultados subrayaron que la colocación y remoción de minas lapa en los buques es arriesgada y requiere mucho conocimiento. Los artefactos explosivos se fijan a los barcos con imanes, generalmente por debajo de la línea de flotación. El agujero que la explosión dejó en el casco del "Kokuka Courageous", según información de EE.UU., está un metro por encima de la línea de flotación. La evidencia estadounidense contra Irán se centra en esta nave.

En este contexto, es interesante que el jefe de la compañía naviera japonesa, propietaria del petrolero, haya presentado una imagen diferente: el 14 de junio, Yutaka Katada dijo a la prensa que los miembros de la tripulación habían visto algo volando hacia el buque petrolero.

Esta contradicción aún no se ha resuelto. "Hay claramente más información que podría ser compartida. Al no hacerlo, Estados Unidos se está perjudicando a sí mismo, y parece que hay algo que ocultar", dijo a Deutsche Welle Eliot Higgins, de la red de investigación británica Bellingcat.

También en Alemania, muchos observadores políticos no han olvidado que Estados Unidos justificó el ataque contra Iraq en 2003 con imágenes falsificadas. Una razón más para examinar cuidadosamente las pruebas publicadas hasta el momento.

Primeras "pruebas": un video y dos fotos

En la noche del 13 de junio, a las 22:20 hora local, el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) en Tampa, Florida, publicó un video en blanco y negro de mala calidad en su propio sitio web, en el sitio de la Marina de los Estados Unidos y en YouTube.

El clip tiene una duración de un minuto y 39 segundos y muestra, según EE.UU., cómo la tripulación de una patrullera de la Guardia Revolucionaria Iraní se coloca al lado del buque japonés "Kokuka Courageous" para retirar una mina que no explotó.

De hecho, en el clip se pueden ver algunos hombres con chalecos salvavidas. Pero el video es extremadamente borroso, movido y editado con varios cortes. El clip no muestra una acción continua. Tampoco está claro cuándo y cómo se grabó.

Además del video, CENTCOM publicó dos fotos editadas que mostraban a distancia el perfil del buque petrolero "Kokuka Courageous". Dos flechas rojas apuntan a un gran agujero en la parte trasera del barco y un bulto en el centro del mismo.

Según fuentes estadounidenses, se trata de la mina lapa que no explotó y cuya extracción se supone que demuestra el video. Ambas fotos llevan como fuente "USS Bainbridge (DDG 96)". El destructor de la Marina de EE.UU. se encuentra actualmente en la región y el 13 de junio recogió a los 21 miembros de la tripulación del "Kokuka Courageous" que habían sido rescatados previamente por el barco holandés "Coastal Ace". Supuestamente, los marineros han sido interrogados. Sin embargo, nada de eso se ha hecho público hasta ahora.

Análisis de las pruebas presentadas

Utilizando herramientas de seguimiento de buques como marinetraffic.com, se puede localizar el buque y seguir su ruta a través del estrecho de Ormuz. El momento de la explosión se encontraba frente a la costa de Irán. Una comparación detallada con las fotos más antiguas del petrolero demuestra que se trata realmente del buque "Kokuka Courageous" que se puede ver en el video estadounidense.

Otras fotos públicamente disponibles indican que el barco pequeño al lado del petrolero podría muy probablemente ser un bote patrullero de clase "Gashti", como los que utiliza Irán. Pero las personas en el bote no pueden ser identificadas. Además, no se puede ver lo que hacen exactamente y tampoco se puede verificar el lugar y la hora en la que se tomaron esas fotos.

Eliot Higgins, fundador de Bellingcat, sospecha una omisión deliberada. Las fotos muestran "cómo los iraníes quitan un objeto del costado del barco, supuestamente la mina lapa, pero no muestran una sola imagen clara del objeto en sí". De hecho, el video comienza exactamente en el punto en el que el objeto en cuestión es aparentemente retirado, pero en su mayor parte queda tapado por los hombres a bordo. "Así que, ¿por qué Estados Unidos no muestra el material de los segundos anteriores, cuando el objeto no está tapado?

El Pentágono publica otras nueve fotos

La publicación del video y de las dos fotos no tuvo el efecto deseado entre los socios occidentales. Desde la retirada unilateral de los estadounidenses del tratado nuclear con Irán, los europeos en particular han estado buscando el diálogo con Teherán. Aparte de Estados Unidos, solo el Gobierno británico acusa abiertamente a Irán de haber atacado los dos petroleros.

El 17 de junio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se dirigió directamente a los medios de comunicación. El nuevo paquete de prensa del Pentágono incluye once fotos en color y un documento de word con descripciones detalladas de las imágenes. También incluye una cronología en formato PDF que reconstruye los acontecimientos del 13 de junio de 2019 en el Golfo de Omán.

Las fotos tienen una calidad mucho mejor que el video. Una de las fotos, tomada con una Canon EOS 80D, supuestamente muestra los "restos" de la mina lapa retirada: el objeto parece ser un soporte magnético. También se puede ver unas marcas, lo que sugiere que en el pasado aún más de estos soportes magnéticos estaban pegados al costado del barco. ¿Pero se trata realmente del costado del "Kokuka Courageous"? Esto no puede ser verificado. Además: ¿por qué se quitaron todos los imanes excepto éste?

¿Es el objeto verde un imán que pertenece a una mina lapa iraní? Las notables marcas sugieren que antes había más imanes de este tipo pegados al barco.

Mientras tanto, la Marina estadounidense ha recuperado los restos de la presunta mina lapa y los ha presentado al público en el puerto del emirato de Fujairah. Los restos tienen, según la interpretación estadounidense, un "asombroso parecido" con las minas utilizadas por Irán. Además, el agujero en el costado del barco corresponde a la explosión de una mina y no al impacto de un objeto volador, según el comandante estadounidense Sean Kido.

Otra foto de buena calidad muestra supuestamente la lancha de la Guardia Revolucionaria Iraní tras la retirada de la mina lapa. El diseño llamativo, el armamento y los uniformes de los nueve hombres a borde sugieren que se trata de una patrulla iraní. Pero en este caso falta un punto de referencia como el buque dañado, que no está visible en la imagen.

Según informó el Pentágono, cinco de las once fotos fueron tomadas desde un helicóptero. En tres casos, el ángulo y el detalle de las fotos coinciden con el video. Esto sugiere que el video probablemente también fue tomado desde un helicóptero.

Helicópteros como el "Seahawk" pertenecen al equipamiento del "USS Bainbridge". Según la cronología del Pentágono, el destructor estadounidense observó "constantemente" lo que pasaba alrededor del buque "Kokuka Courageous" entre las 9.20 y las 14.15 (hora mundial /UTC), el 13 de junio. Esta observación durante varias horas sugiere que existe mucho más material del que se ha publicado hasta ahora.

Reevaluación de las presuntas pruebas

Estados Unidos presenta con el video y un total de 13 fotos una cadena de indicios. Pero ninguna de las fotos del petrolero "Kokuka Courageous" muestra una mina lapa. Ninguna de ellas muestra a soldados iraníes colocando una mina lapa. Hasta la fecha, no hay pruebas claras e independientemente verificables de que los dos petroleros hayan sido atacados con minas lapa el 13 de junio y que Irán sea responsable de ello.

El petrolero en llamas Front Altair

En el momento de las explosiones, en la madrugada del 13 de junio, había una distancia de diez millas náuticas entre los dos petroleros. El "Front Altair" noruego fue el primero en hacer una llamada de emergencia. Un enorme incendio estalló a bordo. Pero el incidente de este petrolero no juega ningún papel en las pruebas estadounidenses.

Había varios barcos iraníes cerca de los dos petroleros en el Golfo de Omán. Uno de ellos acogió a la tripulación del petrolero en llamas "Front Altair", que había sido rescatada previamente por el carguero británico "Hyundai Dubai". Hasta el momento, Irán se ha limitado a ataques verbales y no ha contribuido a aclarar las explosiones. Sin embargo, una atribución de la culpa no es posible sin una investigación independiente y pruebas claras.

