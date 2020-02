¿Son los países débiles de la UE más vulnerables al coronavirus?

Cada vez hay más casos de Covid-19 en Europa y surge la pregunta de hasta qué punto está preparado el continente para hacer frente a la enfermedad. A primera vista, parece que la UE, y en particular el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), han sido activos en cuanto al coronavirus, a pesar de los recientes brotes en Italia, Francia y otros países europeos.

En una declaración escrita por correo electrónico a Deutsche Welle, el ECDC asegura que los países de la UE y aquellos del espacio económico europeo "tienen un nivel de preparación que debería apoyar sus esfuerzos para combatir la amenaza, además de planes de preparación ante pandemias que podrían ser activados” por las autoridades nacionales de salud. Dado que los países ricos cuentan in situ con infraestructuras médicas altamente desarrolladas, podría asumirse que están mejor preparados para hacer frente al brote que los países europeos menos desarrollados.

Hay que preocuparse más por África

Pero eso no es necesariamente cierto. Tomemos Rumania como ejemplo. Hay alrededor de 1,3 millones de rumanos trabajando en Italia. Es posible que muchos de ellos regresen a su país de origen si el virus estrecha su círculo, sobre todo en las regiones italianas del norte. También es posible que usted piense que los recursos del Gobierno rumano y sus posibilidades no estarían a la altura de ese retorno masivo, dados los problemas económicos y de infraestructura de aquel país. Pero no es ese el caso. "Ya a principios de febrero, el Gobierno encargó material de protección y estuvo probando sus capacidades (para prepararse ante una posible vuelta de compatriotas rumanos)”, dice Menno Douwe de Jong, profesor de virología clínica en el Departamento de Microbiología Médica de la Universidad de Ámsterdam.

Adrienne Rashford, que dirige un equipo de la OMS que se encarga de la preparación de Europa en cuestiones de salud, dice que una buena planificación es clave, más que la sola fortaleza económica de un país. "Para los países, estar preparados y hacer frente a un brote infeccioso no es cuestión de ingresos, sino de coordinación y buena comunicación con la comunidad”, dice Rashford a DW. Por su parte, de Jong asegura que le preocupa mucho menos Rumania que "casi todo el continente africano".

Italia, campo de pruebas para la UE

Uno de los países de la UE más golpeados por el nuevo patógeno es Italia, aunque de Jong señala que este no es "obviamente un país de recursos limitados”. Pero dice que el caso italiano muestra la "dificultad del manejo del problema”.

Con el objetivo de comprender mejor y dar el adecuado apoyo financiero, técnico y médico para contener el virus, un equipo conjunto de la OMS y el ECDC trabaja actualmente sobre el terreno en Italia. La doctora Andrea Ammon, directora del ECDC, dijo el miércoles (26.02.2020) en rueda de prensa en Roma que la evaluación de los brotes en Italia ofrecerá una información crucial sobre "lo que significa el coronavirus para otros países de la UE”.

Al mismo tiempo, Ammon recalcó que la situación puede variar de un país a otro. La misión conjunta ayudará a "prepararse para escenarios en otros lugares de Italia o en Europa”. Ammon agregó que el trabajo estrecho con las autoridades nacionales permitirá a los expertos ajustar su ayuda a las necesidades específicas de cada país.

Por su parte, Adrienne Rashford se alegra de poder disipar los posibles prejuicios respecto a que los países más desarrollados reciben un tratamiento preferencial en cuestiones de ayuda. "La OMS esta dispuesta a apoyar a todos los Estados miembro que lo requieran. Por supuesto que hay distintos niveles de necesidad y de riesgo, pero todos los países están desarrollando sus respectivas previsiones a través del plan estratégico de preparación y respuesta ante el coronavirus de la OMS, así que los recursos están destinados allí donde se necesitan y donde se identifican carencias".

Si se compara la respuesta dada en los brotes de SARS y MERS en 2002 y 2012 respectivamente, parece que se han aprendido algunas lecciones en cuanto a transparencia y comunicación. De Jong considera que ese ha sido un avance "clave”. "Creo que hay una mayor preparación, al menos hay más comunicación, empezando por China, que, obviamente, era otra historia cuando surgió el SARS en 2002. Ha habido mucha más apertura por parte de los chinos, y eso ha ayudado mucho. Si no sabemos lo que ocurre, es difícil que podamos hacer algo al respecto”.

