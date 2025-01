Alemanes: ¿campeones mundiales en bajas por enfermedad?

Según la Oficina Federal de Estadística, el promedio de baja por enfermedad en Alemania fue de 15,1 días en 2023. Alemania es ahora "el campeón mundial en cuanto a notificaciones por enfermedad”, criticó el director general del grupo asegurador Allianz, Oliver Bäte.

Markus Beier, presidente de la Asociación Alemana de Medicina de Familia, lo contradice: "No, no somos una nación de personas a las que no les gusta trabajar. Hoy en día veo en mi consulta exactamente lo que indican las evaluaciones de las compañías de seguros de salud de los últimos meses: cada vez hay más personas que acuden a la consulta con infecciones agudas. Esto es en parte un efecto de recuperación después de la pandemia".

Las olas de frío y las infecciones por COVID-19 son una cosa, pero Markus Beier opina que hay cada vez más personas pidiendo cita por otras enfermedades: "Lo que es más preocupante aún, es que hay cada vez más pacientes con enfermedades mentales y dolores crónicos. A menudo muy prolongadas".

Edad de empleados aumenta y las enfermedades también

Desde diciembre de 2023, en Alemania se puede recibir por teléfono una baja del médico de cabecera por un máximo de cinco días.

Markus Beier cree que "no hay absolutamente ninguna evidencia de que el alto nivel de enfermos esté relacionado con la posibilidad de notificar la enfermedad y pedir la baja por teléfono. Esto sólo se aplica a las personas que son pacientes en la respectiva consulta y cuyo historial médico conocemos. No estamos sufriendo ningún abuso significativo", Añade que "lo que sí se ve es que la edad media de la población y de los empleados está aumentando. Esto también significa que el número de enfermedades crónicas y de días de baja están aumentando".

Consecuencias para la economía alemana

Es un hecho que el alto nivel de bajas médica afecta a Alemania y su economía. Hace un año, la Asociación de Investigación de Empresas Farmacéuticas llegó a la conclusión en un estudio de que también por este motivo Alemania se precipitó hacia una recesión. Por eso, el director del estudio, Claus Michelsen, no se sorprende de que ahora vuelva a surgir el debate sobre los enfermos.

"Seguimos siendo un país con un nivel de enfermedad relativamente alto. Alemania está, por así decirlo, más enfermo que otros países europeos. Esto tiene un impacto en la economía. Para 2023, hemos calculado que el rendimiento económico, en una situación normal de bajas por enfermedad, habría sido de casi un 0,8 por ciento más".

Markus Beier: “La gente habla de bajas por enfermedad en lugar de productividad laboral y entorno laboral”. Imagen: Georg Johannes Lopata/axentis.de/Deutsche Hausärzteverband

¿Introducción de carencia salarial?

El director general de Allianz, Oliver Bäte, planteó como medida la introducción del día de carencia salarial en Alemania, es decir, de suprimir el salario el primer día de enfermedad. Así se ahorrarían 40 mil millones de euros al año.

La Federación Alemana de Sindicatos, sin embargo, advirtió sobre los costes derivados y el riesgo de infección y accidentes debido al creciente número de casos de personas enfermas en el trabajo.

Markus Beier critica que esa medida afectaría, sobre todo, a personas socialmente desfavorecidas o a mujeres que, a veces, no pueden trabajar durante un día debido a su período.

Michelsen recomienda echar un vistazo a Escandinavia: "En Suecia, por ejemplo, se ha introducido con éxito el modelo de baja por enfermedad parcial, que permite, entre otras cosas, trabajar desde casa en caso de enfermedades leves".

Alemania, más prevención

También existe un día de carencia salarial en España y Grecia, y en países como EE.UU., Canadá, Japón o Corea del Sur no existe un pago continuo integral de los salarios en caso de enfermedad. Pero se considera muy poco probable que Alemania, que en 1884 fue uno de los primeros países del mundo en introducir el subsidio integral y continuo de salarios en caso de enfermedad, vuelva a debatir sobre el tema. En Alemania está garantizado el 100 por ciento del sueldo durante un máximo de seis semanas desde el primer día de enfermedad.

Claus Michelsen recomienda reducir las bajas por enfermedad mediante medidas preventivas: "Deberíamos reforzar la prevención como componente del sistema sanitario. Por ejemplo, puede ayudar el certificado de vacunación electrónico, que recuerda cuando la protección de las vacunas no está actualizada. Con medidas de detección temprana o simplemente acudiendo a un centro de ejercicios para la espalda, donde detectan enfermedades más rápidamente o las alivien”.

(rmr/ers)