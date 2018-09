“¡Somos más!”: manifestación y megaconcierto de iniciativas “antirracistas” en Chemnitz

Tras una jornada de protestas antiinmigración y contramanifestaciones que movilizaron a más de 11.000 personas, la ciudad alemana de Chemnitz es este lunes 3 de septiembre escenario de un megaconcierto en repudio a los disturbios xenófobos desatados por la muerte del germano-cubano, presuntamente a manos de dos refugiados, uno de Irak, otro de Siria.

La banda de culto alemana de punk rock Die Toten Hosen encabeza el cartel del concierto contra el racismo, la xenofobia y la violencia convocado bajo el lema "Wir sind mehr!" (¡Somos más!). Junto con el célebre grupo de Düsseldorf se subirán al escenario artistas de renombre como la formación berlinesa de hip-hop K.I.Z. y los raperos Marteria & Casper.

El eco en las redes sociales ha sido tal que los organizadores trasladaron el evento de la céntrica plaza con la conocida estatua del filósofo Karl Marx a un lugar con mayor capacidad no muy lejos de allí.

Merkel: "Nada tienen que ver con dolor por muerte de germano-cubano”

Por su parte, el Gobierno de la canciller Angela Merkel criticó de nuevo duramente las manifestaciones de grupos extremistas de derecha en Chemnitz, en el este de Alemania, generadas tras la muerte de un ciudadano cubano-alemán acuchillado supuestamente por un iraquí y un sirio.

"Lo que se ha visto de nuevo allí el pasado fin de semana, junto con la justificada preocupación y consternación, es que estas marchas de extremistas de derecha violentos y neonazis nada tienen que ver con el dolor por una persona o con la preocupación por una ciudad o por una comunidad", declaró el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, en la tradicional rueda de portavoces del Ejecutivo.

Esto no ha enviado un mensaje de pésame, sino "un mensaje de odio" a los extranjeros, a los políticos, a la Policía y a la prensa libre, indicó, al mismo tiempo que agradeció a la Policía por sus "incansables esfuerzos" y a la gente que salió a la calle a mostrar su oposición a las manifestaciones de la ultraderecha.

Socialdemócrata Nahles: "Ultraderechistas usan muerte como excusa”

Por otro lado, la líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Andrea Nahles, condenó también enérgicamente los recientes disturbios en Chemnitz. El asesinato de un joven no justifica los disturbios posteriores, declaró la socia de Merkel en el Gobierno de coalición. Los ultraderechistas se valieron de este crimen como excusa para extender el odio por las calles, criticó.

"No dejemos nuestras calles a la multitud nazi. Y sobre todo, no les dejemos nuestra democracia a ellos", afirmó, y agregó que el partido de tintes xenófobos Alternativa para Alemania (AfD) finalmente se ha quitado su máscara. "Debemos levantarnos y nos levantaremos. No permitiremos que una turba derechista tome el poder en Alemania", declaró por su parte la principal candidata del SPD en las regionales de Baviera, Natascha Kohnen.

