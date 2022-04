Soldados rusos abren fuego contra un ciclista en Bucha, según vídeo de dron verificado por "The New York Times"

Un vídeo muestra la muerte de un ciclista civil a manos de soldados rusos en Bucha, según informó este martes (05.04.2022) The New York Times. Las imágenes fueron tomadas en Bucha durante la ocupación militar rusa del suburbio de Kiev, informa el periódico. Las imágenes aéreas muestran a una persona en bicicleta circulando por una calle.

En el video, la persona se desmonta para pasear la bicicleta por una esquina de la calle. Los vehículos blindados disparan varias veces en dirección al ciclista y, a continuación, se puede ver una columna de polvo y humo que se eleva desde la escena.

El vídeo de finales de febrero fue grabado por los militares ucranianos y fue verificado de forma independiente por The New York Times. El cadáver del hombre fue encontrado finalmente en el mismo lugar después de que las tropas rusas se retiraran de la zona.

El periódico publicó el lunes imágenes por satélite que mostraban que los restos de varias personas ya estaban en las calles de Bucha a mediados de marzo, antes de que las tropas rusas se retiraran. Pero la causa de la muerte no estaba clara en esas imágenes.

Las imágenes de los cadáveres descubiertos en Bucha han provocado la indignación internacional.

Ucrania y el Gobierno de Estados Unidos culpan a las tropas rusas de los numerosos muertos en Bucha. Moscú lo niega y califica de infundadas las acusaciones contra los militares rusos.

FEW (dpa, The New York Times)