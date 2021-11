Sola en motocicleta - Una joven pakistaní que rompe estereotipos

Zenith Irfan heredó la pasión por el motociclismo de su padre, que falleció muy joven. Su madre y sus hermanos siempre la apoyaron y no coartaron nunca su libertad. No obstante, quieren que Zenith se case antes de los 30 y que se adapte al rol que la conservadora sociedad pakistaní espera de ella: el de madre y ama de casa. En su ciudad, Lahore, respetan las ambiciones de Zenith. La joven goza incluso de una cierta popularidad. En 2018 se estrenó una película en los cines pakistaníes inspirada en la vida de Zenith. Sin embargo, por las redes sociales le llegan muchos comentarios que critican ferozmente su visión moderna de la sociedad. Al emprender este viaje por las remotas regiones del Himalaya, marcadas por la tradición, uno de sus objetivos era aprender más acerca de la vida de las mujeres del mundo rural. No obstante, aunque en su aventura la reciben con respeto, hospitalidad y una continua disposición a ayudar, no logra entrar verdaderamente en contacto con las mujeres de las montañas. Y es que, sin la presencia y el permiso de los hombres, no se les permite hablar con Zenith ante la cámara. Una vez más Zenith se da cuenta de sus privilegios. Algo que no impedirá que se mantenga firme en su propósito de vivir sus sueños.