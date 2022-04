Sobrevivir a la guerra

Les presentamos también a la gran voz de la literatura rusa en el exilio.





Conciertos bajo tierra

La ciudad ucraniana de Járkov sufre intensos bombardeos. Quienes resisten, se refugian en sótanos y estaciones de metro. Ahí es donde ahora se celebra el festival Kharkiv Music Fest. Su director Vitali Alekseenok nos habla de la fuerza de la música.







Voz de la “Intelligentsia”

Liudmila Ulítskaya es una de las voces literarias más importantes de Rusia y una valiente crítica del régimen. Desde mediados de marzo vive exiliada en Berlín. La guerra, afirma, puede envenenar las relaciones ruso-ucranianas durante décadas.







Niños sin hogar

Un documental premiado retrata un internado en el este de Ucrania, refugio seguro durante años en una región asolada por los conflictos. Pero al estallar la guerra, el internado tuvo que ser evacuado de la noche a la mañana y afloran viejos traumas.







Amor en tiempos de guerra

En su país natal, Elvira Sastre es una de las nuevas voces de la literatura contemporánea. Pertenece a una nueva generación nacida en democracia que no duda en enfrentar los traumas silenciados de la guerra civil española y la dictadura franquista.

Horarios de emisión:

DW Español

SA 09.04.2022 – 08:30 UTC

SA 09.04.2022 – 16:30 UTC

DO 10.04.2022 – 00:30 UTC

DO 10.04.2022 – 09:30 UTC

DO 10.04.2022 – 15:30 UTC

DO 10.04.2022 – 20:30 UTC

LU 11.04.2022 – 03:30 UTC

LU 11.04.2022 – 12:30 UTC

JU 14.04.2022 – 14:30 UTC

VI 15.04.2022– 04:30 UTC

VI 15.04.2022 – 11:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5