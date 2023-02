Slavoj Zizek: si dejamos que Putin haga lo que quiera, no parará

El filósofo esloveno Slavoj Zizek defiende en una entrevista que publica el viernes (10.2.2023) el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el envío de armas a Ucrania. "Estoy absolutamente de acuerdo con que enviemos armas. No por algún ideal utópico. Tenemos que contemplar las alternativas. Si dejamos que Putin haga lo que quiera no se detendrá nunca", dijo Zizek en la entrevista.

Zizek también planteó la posibilidad de una salida negociada a la guerra, en un momento que, aclara, todavía no ha llegado, en la que habría que darle ciertas garantías a Rusia. "No puede tratarse de cederle Crimea a Rusia. Pero habrá que darle a Rusia algunas garantías. Por ejemplo, garantizarle que la meta de Occidente no es la destrucción de Rusia, sino la supervivencia de Ucrania", explicó.

Un nuevo multiculturalismo

Zizek se distanció claramente de quienes piden la paz a cualquier precio y criticó lo que el llama una "nueva neutralidad" y una nueva forma de multiculturalismo que, tarde o temprano, lleva a la barbarie. "¿Habla usted de esa idea de la paz a cualquier precio? Esa nueva neutralidad me parece inquietante, la defienden ante todo algunos países del tercer mundo y un par de izquierdistas en Occidente como ese tipo de Pink Floyd, Roger Waters. Ese no es el multiculturalismo que una vez defendió la izquierda", dijo.

Como ejemplo de ese nuevo multiculturalismo puso las relaciones entre China y el Afganistan de los taliban. "Dijeron (los taliban): dejadnos hacer aquí lo que queramos y nosotros cerramos los ojos ante la persecución de los uigures. Dejaremos que cometas tus crímenes si nos dejas cometer los nuestros. Ese multiculturalismo lleva tarde o temprano a la barbarie. Y eso lo que digo de esa nueva neutralidad", explicó.

Los peligros del pacifismo

"Muchos argumentan que Occidente carga con grandes culpas por el colonialismo. Rusia juega esa carta de manera maestra. Por un lado, es un país marcado por el fundamentalismo religioso. Por el otro, se presenta como avanzadilla de la lucha contra el imperialismo occidental". agregó.

El peligro y la ironía del pacifismo, según Zizek, es que, en determinados momentos puede aumentar el peligro de guerra. "¿Qué pasaría si le dejamos Ucrania a Putin? Hay que mirar lo que pasó cuando EE. UU. salió de Afganistán o de Siria. La única posibilidad que tenemos de mantener la paz es mostrar que estamos dispuestos a luchar por ella cuando es necesaria". (efe)