Slahi y sus torturadores - La vida después de Guantánamo

Una venganza a través del perdón.

Mohamedou Slahi fue considerado durante muchos años uno de los terroristas más peligrosos del mundo, acusado erróneamente de estar involucrado en los ataques del 11 de septiembre. Estuvo encarcelado en la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo durante 14 años y fue torturado con el brutal proceso de "técnicas de interrogatorio mejoradas".

Hoy, Slahi es un hombre libre que ha sido exonerado por dos tribunales estadounidenses. Después de dos años de intensa investigación, los realizadores lograron localizar a los torturadores de Slahi. Algunos miembros del equipo de tortura todavía lo consideran culpable. Otros ven a su antigua víctima de una manera diferente y más humana.

¿Han creado los meses y años de terribles abusos y torturas una relación especial entre los agresores y la víctima? Este documental de investigación acompaña a los agresores y a la víctima en su búsqueda del perdón.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 04.12.2021 – 21:15 UTC

DO 05.12.2021 – 02:15 UTC

DO 05.12.2021 – 07:15 UTC

DO 05.12.2021 – 17:15 UTC

LU 06.12.2021 – 05:15 UTC

LU 06.12.2021 – 10:15 UTC

MA 07.12.2021 – 19:15 UTC

SA 11.12.2021 – 13:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6