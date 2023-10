Situación en Medio Oriente, desafío para escuelas alemanas

¿Manifestaciones de alegría en Berlín por el ataque terrorista de Hamásen Israel? Sí, eso fue lo que sucedió. Imágenes de manifestaciones prohibidas en la capital alemana no dejan lugar a dudas. Pero en Alemania esa simpatía también parece estar presente allí donde los jóvenes aprenden matemáticas, arte e historia: en las escuelas.

Golpizas entre maestros y alumnos

Un hecho causó conmoción luego del inicio del ataque de la organización terrorista Hamás en Israel. En una escuela secundaria en el distrito berlinés de Neukölln, en el cual la mitad de los 330.000 habitantes tienen origen extranjero, comenzó a circular un video en el que se ve una pelea a golpes entre un profesor y un alumno, con imágenes desenfocadas.

Según la Policía, se trataba de un adolescente que llegó a la escuela con una bandera y un pañuelo palestinos. "En lugar de reaccionar escandalizado, el profesor debería haber puesto al alumno en una situación de dar explicaciones", dice a DW Dervis Hizarci, presidente de la Iniciativa contra el Antisemitismo de Kreuzberg (ICIK).

Falta prevención

El hecho de que las tensiones ahora también aumenten en las escuelas no sorprende en absoluto a Hizarci, nacido en Neukölln. La prevención es clave en todo tipo de lucha contra el antisemitismo, pero esta falta desde hace tiempo, explica.

"Quien no actúa de manera preventiva en ‘tiempos tranquilos' con respecto a temas como el conflicto en Cercano Oriente o el antisemitismo dirigido contra Israel, en tiempos de crisis no podrá reaccionar de manera adecuada a esos conflictos. Es como si uno hubiera hecho un curso de primeros auxilios pero nunca lo hubiera actualizado”, opina Dervis Hizarci.

Personas reunidas en una manifestación propalestina en Berlín. Imagen: Jürgen Held/IMAGO

Asesoramiento pedagógico

Desde que escala la violencia en Israel y los territorios palestinos, su equipo recibe múltiples consultas. "Algunos preguntan si deben hacer un minuto de silencio por las víctimas, o si deberían invitar a alguien de una escuela judía”, cuenta. Pero no siempre hay respuestas para todo, subraya el exmaestro, que trabaja desde hace 20 años contra el antisemitismo. Pero, al mismo tiempo, da un consejo: "Permanecer tranquilos y controlar las emociones, y usarlas pedagógicamente de manera sensata”. El pedagogo recibió más de 40 solicitudes de asesoramiento por parte de profesores y trabajadores sociales, lo que demuestra la inseguridad acerca del tema en las escuelas de Berlín.

"Abrir los compartimentos en la cabeza”

¿Cómo se puede sensibilizar a los jóvenes acerca de una convivencia en tolerancia? La asociación "¡Dar la cara! Por una Alemania abierta al mundo” lo explica. Jan Krebs trabaja allí desde hace 13 años en la prevención del antisemitismo. Entre los grupos a los que se dedica se cuentan los alumnos y alumnas en clases mixtas desde el punto de vista étnico, cultural y religioso. En ellas puede haber conflictos y prejuicios.

"Es muy importante abrir los cajones que hay en tu cabeza. ¿Qué contienen realmente?", se pregunta una y otra vez el director del proyecto. Para lograr que los jóvenes se comuniquen, él y su equipo plantean en talleres preguntas inesperadas, por ejemplo: "¿Los neonazis comen kebab?" Con pensamientos tan sorprendentes, a veces aparentemente absurdos, los jóvenes se abren a tener una conversación personal. También les pide que se saquen los zapatos y se sienten sobre almohadones en el suelo, por ejemplo. "Con ese tipo de cosas siempre tuvimos buenos resultados”, explica, "no siempre y no en todas partes, pero a menudo podemos iniciar un buen intercambio”.

"Creamos una atmósfera inesperada y diseñada personalmente para pensar de manera colaborativa, que es de lo que se trata". Jan Krebs sabe, por sus muchos años de experiencia, que esto suele ser la clave para abrirse a los demás.

Klaus Seifried, de la Asociación Profesional de Psicólogos Alemanes, se ocupa de las causas de los prejuicios, la discriminación e incluso la violencia. En una entrevista con DW destacó que la gran mayoría de los niños y jóvenes de familias musulmanas en Berlín están bien integrados. "Sólo unos pocos no lo están, aclara". Eso se debe principalmente a que algunas familias viven en una sociedad paralela, y, en parte, no hablan alemán, dice. "Se trata de que los padres tienen poca experiencia escolar. La educación no es importante en esas familias. Se informan a través de los medios de comunicación árabes, y ese es el verdadero problema", afirma Seifried, que trabajó durante doce años como profesor en escuelas secundarias, y como psicopedagogo durante 26 años.

Choques entre propalestinos y la Policía en Neukölln, Berlín. Imagen: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Pero la escuela por sí misma no puede solucionar los problemas. Son necesarios padres y madres que se esfuercen por ello, advierte. En ciudades como Fráncfort del Meno, Stuttgart o Berlín ya hay un 40 por ciento de alumnos con origen migratorio. "Eso significa que vivimos en una sociedad de inmigrantes, y tenemos que aprender a lidiar con eso”. Es claro que las personas que provienen de países de religión musulmana a menudo tengan otra visión de los sucesos en Oriente Medio, dice. Y relata que, en 2015, cuando se perpetraron los atentados terroristas en París, en Alemania se hizo un minuto de silencio. En ese momento, Seifried estaba en el metro, y dos jovencitas empezaron a conversar y a reírse. Él les preguntó por qué, y dijeron que "para los franceses hay un minuto de silencio, pero cuando pasa algo en el Líbano, no lo hay”. Ese suceso le dio mucho que pensar.

Es difícil evaluar cómo evolucionará la situación en las escuelas bajo la influencia de la escalada de violencia en Israel y la Franja de Gaza. La Policía también está alarmada: "Por supuesto que estamos en contacto con la administración educativa, también con vistas a posibles medidas en caso de disputas", dijo un portavoz a DW.

(cp/ers)