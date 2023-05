Sir David Chipperfield: premio Pritzker

Marcas de moda tras la muerte de sus fundadores

Dior, Chanel o Louis Vuitton: los fundadores que dieron rostro y apellidos a algunas de las casas de moda más importantes del mundo, ya fallecieron. Pero sus marcas siguen cosechando nuevos éxitos. ¿Cómo lo consiguen?

El gazpacho andaluz, una sopa fría

Mucha gente asocia a la sopa un plato caliente. Pero en el sur de España, durante el verano, es muy popular el gazpacho. Una receta de sopa fría original del sur. Viajamos a Málaga para ver cómo se preparara.

Tres recomendaciones para descubrir Belgrado

Con casi dos millones de habitantes, la capital serbia es una de las ciudades más grandes de Europa. Tiene mucha historia, una escena cultural apasionante, es relativamente barata y no está masificada.

