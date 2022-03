++ Sin víctimas mortales en el Teatro Drama de Mariúpol, según primer balance oficial ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

18:31 | Macron pide a Putin un levantamiento "verificable" del cerco a Mariúpol

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló durante una hora y diez minutos con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y le pidió medidas "concretas y verificables" sobre un levantamiento del cerco a Mariúpol, así como un alto el fuego inmediato y que se permita el acceso de la ayuda humanitaria.

Según la versión difundida por el Kremlin de la conversación, Putin le dijo a Macron que las fuerzas ucranianas son culpables de "numerosos crímenes de guerra" y que las tropas rusas hacen "todo lo posible" para evitar muertes de civiles. Y se refirió "en particular" los "masivos ataques de cohetes y de artillería en ciudades del Donbás".

18:25 | Ningún muerto en el teatro de Mariúpol, según el primer balance oficial

El gobierno municipal de Mariúpol divulgó su primer balance oficial de víctimas del bombardeo contra el Drama Theater. "Según las informaciones iniciales, no hay muertos. Pero hay informes de una persona gravemente herida" en ese bombardeo, que se produjo el miércoles, precisó esa fuente en Telegram.

18:17 | Seis países acusan a Rusia ante la ONU de divulgar "desinformación"

Las delegaciones de seis países occidentales miembros del Consejo de Seguridad pusieron el foco en las armas biológicas supuestamente presentes en el conflicto de Ucrania durante una reunión del máximo órgano de Naciones Unidas solicitada por Rusia. "Esta reunión, y estas mentiras, están diseñadas para un propósito: desviar la responsabilidad de Rusia en esta guerra y en la catástrofe humanitaria que ha causado", dijeron en un comunicado conjunto, leído por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, acompañada por los representantes de Francia, Noruega, Albania, Irlanda y Reino Unido.

18:02 | Italia confisca una villa de lujo al oligarca más rico de Rusia

Una villa de lujo en el puerto de la ciudad sarda de Olbia (oeste) fue confiscada hoy al magnate ruso Alexey Alexandrovits Mordaschov. La villa de uso residencial tiene un valor de alrededor de 105 millones de euros y ha sido requisada tras la investigación de la Guardia de Finanzas (policía de delitos fiscales y fronteras). A Mordashov, presidente del conglomerado metalúrgico y energético Severstal, Italia le había requisado ya el megayate "Lady M".

17:41 | Federer dona 500.000 dólares para los niños de Ucrania

El exnúmero uno mundial del tenis Roger Federer, "horrorizado" por las imágenes de Ucrania, anunció hoy que realizó el donativo, a través de su fundación, para la escolarización de los niños refugiados. "Unos seis millones de niños ucranianos ya no tienen acceso a la escuela (...) Querríamos ayudarles para hacer frente a esta experiencia extremadamente traumática", dijo.

17:24 | Moscú y Kiev acercan su postura sobre estatus neutral

"El asunto de un estatus neutral y la no adhesión de Ucrania a la OTAN es uno de los puntos claves de las negociaciones, y es sobre el que las partes han acercado sus posturas al máximo posible", indicó a los medios rusos, según recoge la agencia oficial TASS, el jefe negociador de la delegación rusa, Vladímir Medinski. Que añadió, no obstante, que existen "matices" relacionados con las garantías de seguridad que exige Ucrania.

En el tema de la desmilitarización de Ucrania, sin embargo, ambas partes no coinciden. "El hecho es que no estoy autorizado a revelar ningún detalle de las negociaciones y no lo haré, ni cifras específicas ni los argumentos de las partes negociadoras, pero en esta parte estamos a mitad de camino", agregó.

17:00 | Bruselas dará su dictamen sobre la adhesión de Ucrania en meses

"El objetivo es ir rápido, emitir ese dictamen en unos meses [en lugar de los años que se suele tardar] y hacer lo posible para apoyar a Ucrania en este proceso que ha empezado", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una entrevista al canal France 24, en la que insistió en la situación "absolutamente extraordinaria" de la tramitación de la solicitud de Ucrania.

En cuanto a las acusaciones de crímenes de guerra que algunos han lanzado contra el presidente ruso, la exministra alemana dijo que "es totalmente correcto y necesario que haya una investigación sobre los crímenes de guerra" y que "los responsables tengan que rendir cuentas".

16:39 | Xi pide a Biden trabajar conjuntamente por la paz mundial

"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y como las dos principales economías mundiales, nos incumbe no solo llevar las relaciones sino-estadounidenses por el buen camino, sino asumir nuestras responsabilidades internacionales y trabajar para la paz y la tranquilidad en el mundo", dijo presidente chino, Xi Jinping, según citó la cadena CCTV, en su llamada de dos horas con Joe Biden.

"La crisis ucraniana no es algo que quisiéramos" que ocurriera, agregó Xi. Durante la entrevista, que duró unas dos horas, estaba previsto que Biden llamara al mandatario chino a tomar distancia con el presidente Vladimir Putin, cuyas tropas invadieron Ucrania el 24 de febrero. Desde esa fecha, China ha evitado condenar la invasión rusa y ha responsabilizado del conflicto a la OTAN. "Los conflictos y los antagonismos no benefician a nadie. La paz y la seguridad son los bienes por los que la comunidad internacional debería interesarse más", declaró por su parte el presidente de Estados Unidos.

16:18 | Alto funcionario ruso dimite tras criticar la operación en Ucrania

Un exconsejero del Kremlin y ex vice primer ministro, Arkadi Dvorkovitsh, uno de los pocos responsables rusos que criticó la ofensiva en Ucrania, dimitió de la dirección de una fundación económica pública, anunció la institución el viernes. "Arkadi Dvorkovitsh decidió dejar sus funciones de presidente de la Fundación Skolkovo y concentrarse en proyectos educativos", indicó en un comunicado la entidad dedicada a la innovación tecnológica, el equivalente ruso a Silicon Valley.

"Las guerras son lo peor que una persona puede enfrentar en la vida. Todas las guerras, en todo el mundo. Las guerras no solo se cobran vidas invaluables. También matan esperanzas y aspiraciones, paralizan o destruyen relaciones y vínculos. Incluida esta guerra", dijo en una entrevista durante los primeros días de la invasión, precisando que Moscú "había comenzado" la guerra.

16:15 | FMI: la guerra en Ucrania "significa hambre" para África

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró este viernes (18.03.2022) que la guerra en Ucrania causará hambrunas en África, así como un menor crecimiento y más inflación para el resto de países. "Diciéndolo de forma simple: una guerra en Ucrania significa hambre para África", dijo en una mesa redonda virtual junto a otros responsables internacionales de finanzas.

Recordó que Rusia y Ucrania están entre los cinco mayores exportadores de trigo del mundo y son grandes productores de fertilizantes, maíz y aceite de girasol, entre otros. "La fragilidad en una parte del mundo no se queda allí. Estamos todos interconectados", dijo, recalcando la relación entre estabilidad económica y paz. "La pandemia nos ha enseñado una lección muy simple —explicó—. Cuando tu sistema inmunitario está débil y te ataca un virus, te encuentras en una situación de riesgo mucho más elevada. Con la fragilidad económica ocurre lo mismo".

15:56 | Bubka pide que los deportistas ucranianos puedan competir

El exatleta y presidente del Comité Olímpico de Ucrania, Sergey Bubka, dijo que es imprescindible que los deportistas de su país puedan seguir compitiendo y "tengan la oportunidad de ganar", pese a la guerra desencadenada por la invasión de las tropas rusas. "A pesar de las difíciles condiciones, nuestros deportistas siguen entrenando. Están demostrando la fuerza de su espíritu y se dedican a ganar", aseguró el ex plusmarquista mundial de pértiga en una entrevista en la página del COI, organismo del que es miembro.

"Queremos que los deportistas ucranianos participen en competiciones deportivas internacionales. Queremos que tengan la oportunidad de ganar. Queremos ver nuestra bandera y escuchar nuestro himno en todas las sedes deportivas del mundo", añadió Bubka, quien ha sido designado por el COI como responsable de coordinar la ayuda humanitaria que la comunidad deportiva internacional ha ofrecido a los deportistas ucranianos.

15:42 | Países bálticos expulsan a diez diplomáticos rusos

Letonia, Lituania y Estonia expulsaron hoy en total a diez diplomáticos en una acción aparentemente coordinada para expresar su solidaridad con Ucrania. Estonia y Letonia expulsaron cada una a tres diplomáticos, mientras Lituania declaró "persona non grata" a cuatro empleados de la embajada rusa en la capital, Vilna.

La formulación similar de los tres anuncios sugiere que los rusos expulsados trabajaban para los servicios de inteligencia de Moscú y que estos servicios fueron cómplices en la planificación de la invasión de Ucrania. "Todas las expulsiones infundadas de diplomáticos rusos tendrán una respuesta correspondiente", escribió la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en su canal de Telegram poco después del anuncio.

15:38 | Rusia prohíbe comprar acciones de compañías extranjeras

El presidente ruso, Vladimir Putin, prohibió hoy por decreto a los residentes comprar participaciones en compañías extranjeras hasta el 31 de diciembre sin autorización expresa del Banco Central, en el marco de las medidas contra las "acciones inamistosas" de Estados Unidos y otros países.

15:25 | Grecia se ofrece a reconstruir la maternidad de Mariúpol

El primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, anunció hoy en Roma que Grecia se compromete a reconstruir la maternidad de Mariúpol, destruida la semana pasada en un ataque aéreo de las fuerzas rusas. Tras reunirse con sus homólogos de España, Portugal e Italia, cuyo gobierno hizo recientemente un ofrecimiento parecido para reconstruir el teatro de la ciudad, también bombardeado, el líder conservador griego dijo querer lanzar una señal de apoyo "práctico" al helenismo en Ucrania. Mariúpol es uno de los centros de la minoría griega en el país.

15:18 | Putin destaca la unidad de los rusos ante un estadio lleno

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó la unidad del pueblo ruso ante la "operación militar especial" para evitar "un genocidio" en Ucrania, en un discurso frente a 200.000 personas congregadas en el estadio olímpico Luzhnikí de Moscú. "Precisamente, salvar a la gente de ese sufrimiento, de ese genocidio, es el principal y más importante motivo (...) de la operación militar que nosotros iniciamos en el Donbás y en Ucrania", proclamó desde el escenario antes de un concierto.

Putin, que llegó a citar la Biblia, consideró que la mejor expresión de la unidad del pueblo ruso es cómo combaten "hombro con hombro" los soldados. "Vemos qué heroicamente actúan y combaten nuestros chicos durante esta operación. Hacía mucho tiempo que no gozamos de tal unidad", dijo. Y llamó a los presentes a felicitar a los crimeos por el octavo aniversario de la anexión rusa.

Serguéi Sobianin, alcalde de Moscú y uno de los colaboradores más cercanos del Kremlin, dijo que "medio mundo se ha unido contra nosotros, pero Rusia es un país fuerte. Fuerte por sus ciudadanos, por sus patriotas. Y mientras estemos juntos, seremos invencibles", aseguró. La popularidad de Putin ascendió al 79,6% durante la "operación militar especial", según los resultados de un sondeo publicado hoy por un centro demoscópico cercano al Kremlin.

15:16 | Zelenski: quedan "centenares" de personas bajo los escombros

"Más de 130 personas pudieron ser salvadas. Pero centenares de habitantes de Mariúpol siguen bajo los escombros", declaró el viernes (18.03.202) el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un video, prometiendo que las operaciones de rescate seguirían "pese a los bombardeos" que persisten en esta gran ciudad portuaria.

lgc (afp/efe/rtr/dpa)