Sin escapatoria - Huida de Afganistán

Los actos de venganza sobre las antiguas fuerzas del orden se suceden, al igual que la represión contra defensores de los derechos humanos y de las mujeres.





Imagen: MDR

En particular, los derechos de las mujeres en el país han sido especialmente restringidos. Desde marzo de 2022 las niñas no pueden ir a la escuela más allá del séptimo curso, lo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Y desde diciembre de 2022 las mujeres tienen prohibido tanto estudiar en las universidades como trabajar para ONG y Naciones Unidas. Además, apenas existen vías legales para salir del país.

Imagen: MDR

En 2021 el Gobierno alemán había registrado en el pacto de coalición su compromiso con los afganos en situación de grave peligro. El Plan de Acción sobre Afganistán y el Programa Federal de Acogida garantizaban ayuda rápida y sin complicaciones burocráticas. Sin embargo, organizaciones humanitarias advierten de que la mayoría de las solicitudes fracasan, precisamente debido a la burocracia y a los obstáculos que el programa gubernamental alemán plantea para quien intenta salir de Afganistán legalmente. Quienes logran huir a uno de los países vecinos suelen ser deportados y puestos de nuevo en manos de los talibanes. El reportaje hace balance de dos años de política afgana del Gobierno de coalición alemán. Además, presenta a refugiados que confiaron en la protección que el Gobierno alemán les prometía y terminaron estrellándose contra el muro de la burocracia germana.

