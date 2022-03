Rusia advierte que no suministrará gas a Europa si no paga en rublos

Las adversidades hay que convertirlas en oportunidades. Ya es hora de que las grandes potencias económicas hagan un llamado a las mentes más brillantes del planeta para buscar alternativas a los hidrocarburos. Que usen el mismo protocolo de investigación y desarrollo que se empleó para la vacuna del COVID-19, que fue desarrollada en tiempo récord. De esa manera se corta de raíz la dependencia. De lo contrario, vamos directo hacia la III Guerra Mundial.

F. Estremera, Estados Unidos

El gas y el petróleo son de Rusia, por lo tanto ese país tiene derecho a decidir en qué moneda cobrar.

Carlos Ramírez, Facebook

¿Le conviene a Rusia guardar su gas o vendérselo a China? Siendo realistas, sin el gas ruso, Europa pasaría frío. Pero si Rusia no lo vendiera, perdería su mayor ingreso económico.

René Morales, Facebook

Es una acción recíproca; muchas sanciones son orquestadas desde la Casa Blanca. Ahora que el Gobierno de Rusia reacciona lo tratan de malo y abusivo. Pero Europa fue quien lanzó la piedra, y ahora quiere que todo quede igual.

Flores Rodríguez, Bolivia

Los rusos tienen problemas para cumplir con los contratos que firman. El contrato está en dólares. Lo mismo pasó con el Memorándum de Budapest, donde Rusia garantiza la integridad territorial de Ucrania.

Gustavo González, Facebook

AMLO, presidente de México.

AMLO y su “mafia en el poder”

AMLO no ha podido acabar con la delincuencia, con la pobreza, con el desempleo, y no ha podido brindar salud y bienestar al país.

Adolfo García, Facebook

Desde mi perspectiva, observo a uno de los mejores presidentes de la historia de México. AMLO, como persona y gobernante, es íntegro y honesto. Es un buen referente para el mundo, a pesar de los obstáculos externos.

Hernán Cuba, Facebook

El pueblo mexicano cerró los ojos. La violencia y el narco están más fuertes que nunca. La gente a la que no le gusta trabajar recibe dinero, y a los ancianos no les dan medicamentos y les quitaron la atención en los hospitales y guardias.

Brenda Fuentes, Facebook

Yo, como ciudadano común y corriente, puedo decirles que la economía está mal, se invierte en proyectos de poca calidad y los hacen pasar por infraestructuras del primer mundo. Hay corrupción desde la Cámara de diputados hasta la de Senadores, pasando por el Poder Judicial, el narcotráfico, etc.

José Pablo, Facebook

Will Smith golpea a Chris Rock en los Óscar: todo lo que hay que saber sobre el incidente sin precedentes en Hollywood

Un pseudo cómico se para frente a un teatro lleno y se burla de la condición médica y la apariencia física de una de las invitadas. Todos se ríen, menos ella. Ante esta agresión verbal, el marido responde dándole una cachetada. Todo el mundo se rasga las vestiduras por la violencia, pero me pregunto: ¿quién fue violento primero? ¿Se hubiera escandalizado la gente si la cachetada la hubiera dado ella? Ya basta de normalizar la violencia verbal.

Ana Laura C., México

¡Muy mal! Independientemente de los comentarios del cómico, existen otras formas de reaccionar.

Pilar Cárdenas, Colombia

Burlarse frente a millones de personas de la enfermedad de una mujer no es una broma. Una broma o un chiste es reírse con el otro, y burlarse es reírse del otro.

Eduardo Sández, Argentina

Parece que el lenguaje de la humanidad es la violencia. Respetemos y hablemos con calma para resolver un conflicto.

Nelly Gómez, Colombia

Pésimo comportamiento de Will Smith, no manejó sus emociones. El que perdió fue Smith, que ensombreció su noche de triunfo, y ahora será recordado por este triste incidente, y no por sus logros.

Mercedes Loaiza, Facebook

