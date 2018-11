Sin claridad sobre Gibraltar, España no aprobará "brexit”

En comparecencia ante la comisión mixta para la UE del Congreso español, Aguiriano se refería así al problema surgido con el "descubrimiento" de que "alguien, con nocturnidad y alevosía", según ha dicho, había incluido en el texto acordado del Acuerdo y Declaración Política sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea un artículo según el cual, en el futuro, los asuntos sobre Gibraltar se abordarían entre Reino Unido y la UE, sin mencionar a España.

Para España, resulta fundamental que cualquier asunto sobre el Peñón sea siempre negociado entre España y el Reino Unido y cualquier acuerdo al respecto deberá contar con el visto bueno previo de España, por lo que la referencia deberá quedar explicitada "con total claridad", sobre todo tratándose de un acuerdo que regirá las relaciones en el futuro.

May argumenta con su "fragilidad política”

Aguiriano ha revelado que el presidente Sánchez ha hablado con la primera ministra británica, Theresa May, sobre este asunto y las posiciones son las mismas "antes y después de la conversación". Sánchez le dijo que si la negociación directa y bilateral había funcionado tan bien, por que no la extendían a otros temas y se retiraba el artículo 184. May hizo "toda una serie de consideraciones sobre su fragilidad política, los riesgos de la falta de mayoría y pidió solidaridad y apoyo", ha asegurado Aguiriano.

En respuesta, Sánchez le instó a dar las garantías que España necesita "no ya por que caiga o no caiga su Gobierno, sino simplemente por que es una reivindicación histórica, vital y respaldada por el derecho internacional y el derecho europeo, ni más ni menos".

jov (efe, elmundo)