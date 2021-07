Simone Biles renuncia a competir en la final individual de gimnasia por problemas psicológicos

La superestrella de la gimnasia Simone Biles no competirá en la final individual (all around) en los Juegos Olímpicos de Tokio por razones psicológicas. La gimnasta estadounidense de 24 años hizo el anuncio un día después de retirarse de la final por equipos. La Federación de Gimnasia de Estados Unidos dijo que la decisión se tomó por consideración a la salud mental de Biles: "Simone seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si puede competir en las finales individuales de la próxima semana."

"No sabemos si se trata de un síntoma de estrés, de agotamiento o de depresión", dijo a DW el psicólogo deportivo Markus Raab, de la Universidad Deportiva Alemana de Colonia. "Pero cuando un atleta renuncia a una competencia tan importante como una olímpica, eso es sin duda una llamada de atención". De por sí, la pandemia de coronavirus ya había aumentado la presión psicológica sobre los atletas.

"El peso del mundo sobre mis hombros”

Biles, cuatro veces campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016, se había retirado de la final por equipos el martes por la tarde después de una sola prueba, el salto. Posteriormente, explicó que no se debía a una lesión, sino a problemas de salud mental. "Yo digo que la salud mental es lo primero", indicó Biles posteriormente. En Instagram, fue más explícita. "A veces siento realmente que tengo el peso del mundo sobre mis hombros", escribió Biles. "Sé que lo bloqueo y finjo que la presión no me pesa, pero ¡maldita sea, a veces es difícil, jajaja! Los Juegos Olímpicos no son cosa de juego".

Michael Phelps: "Me rompió el corazón”

La 19 veces campeona del mundo fue recibida con respeto, reconocimiento y una ola de simpatía por el abierto manejo de sus problemas de salud mental. "Gratitud y apoyo es lo que merece Simone Biles", tuiteó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), expresó sentimientos similares: "Aparte de todo lo demás, sentimos un enorme respeto por ella y la apoyamos firmemente".

Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Río 2016

La exestrella de natación Michael Phelps, el deportista olímpico más laureado de todos los tiempos con 23 oros, tres platas y dos bronces, dijo que la decisión de Biles le "rompió el corazón". El atleta estadounidense, de 36 años, espera que esto le abra los ojos a todo el mundo sobre el tema de la salud mental. "Es mucho más grande de lo que podríamos imaginar". Tras poner fin a su carrera en 2016, Phelps había declarado públicamente que sufría de depresión.

Naomi Osaka fracasa en Tokio

Biles es la segunda superestrella del deporte actual, después de la tenista japonesa Naomi Osaka, que habla abiertamente de sus problemas de salud mental. Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams, se retiró del Abierto de Francia a principios de junio debido a una depresión y luego se tomó un descanso de las canchas durante casi dos meses. Fue ella quien encendió la llama olímpica en Tokio. Sorprendentemente, fue eliminada en octavos de final en el torneo de tenis.

"Los psicólogos deportivos entrenamos con los atletas para que encaucen sus emociones y afronten la presión", dice Markus Raab, de la Universidad del Deporte de Colonia, y señala que las expectativas de los medios de comunicación sobre los atletas han aumentado en las dos últimas décadas, sobre todo gracias a las redes sociales. "Quizá haya que darles descansos", dice el psicólogo deportivo, "para que se relajen y se preparen para las competiciones".