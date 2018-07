Siguen protestas en Irak y Gobierno ofrece paquete económico

La semana en imágenes (del 9 al 15 de julio de 2018)

May advierte a críticos: Al final podemos "quedarnos sin 'brexit'"

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, advirtió este domingo (15.07.2018) a los críticos en su partido que su estrategia para el "Brexit", la salida del país de la Unión Europea, podría ser boicoteada. Así lo escribió en un artículo que firma para el rotativo "Mail on Sunday". Theresa May exhorta a sus propias filas a no ir demasiado lejos.