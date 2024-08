Sierra Leone: A favor de los derechos de la tierra

Sierra Leone, un país rico en recursos minerales y zonas naturales Imagen: DW

Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. Sin embargo, este país de África Occidental posee grandes yacimientos de recursos minerales y abundantes zonas naturales aprovechables. Por ello, una de las estrategias económicas más importantes del gobierno en los últimos años ha sido la venta y el arrendamiento de tierras, a menudo a grandes empresas extranjeras. Los tratos por los derechos sobre la tierra suelen hacerse sin que la población local tenga voz ni voto.

Los representantes de las comunidades de los pueblos son informados de sus derechos por los "abogados descalzos". Imagen: DW

Además, muchas comunidades apenas conocen sus derechos y no pueden permitirse asistencia jurídica. La ONG Namati se ha comprometido a ayudar precisamente a estos grupos. Los llamados "abogados descalzos" - paralegales - viajan hasta los lugares más remotos, asesoran a los lugareños sobre sus derechos y les dan así voz en las negociaciones sobre la tierra en la que viven.

Un informe de Sam Liebmann y Chernoh Mustapha Thoronka.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 10.08.2024 – 13:03 UTC

SÁ 10.08.2024 – 22:15 UTC

DO 11.08.2024 – 05:15 UTC

DO 11.08.2024 – 09:15 UTC

DO 11.08.2024 – 15:15 UTC

LU 12.08.2024 – 05:00 UTC

LU 12.08.2024 – 08:03 UTC

LU 12.08.2024 – 16:03 UTC

LU 12.08.2024 – 19:03 UTC

MA 13.08.2024 – 10:45 UTC

MA 13.08.2024 – 17:15 UTC

MI 14.08.2024 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6