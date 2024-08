Más justicia para Sierra Leona

Sierra Leona, un país rico en recursos minerales y zonas naturales Imagen: DW

Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. Sin embargo, este país de África Occidental posee grandes yacimientos de recursos minerales y abundantes zonas naturales aprovechables. Por ello, una de las estrategias económicas claves del Gobierno en los últimos años ha sido la venta y arrendamiento de tierras, a menudo a grandes empresas extranjeras. Los tratos por los derechos sobre la tierra suelen hacerse sin tomar en cuenta a los pobladores.

Los representantes de las comunidades de los pueblos son informados de sus derechos por los "abogados descalzos". Imagen: DW

Además, muchas comunidades apenas conocen sus derechos y no pueden permitirse un asesoramiento jurídico. La ONG Namati se ha comprometido a ayudar a estos grupos. Los llamados "abogados descalzos" - asistentes legales - viajan hasta los lugares más remotos, asesoran a los lugareños sobre sus derechos y les dan así voz en las negociaciones sobre la tierra que habitan.

Un informe de Sam Liebmann y Chernoh Mustapha Thoronka.

