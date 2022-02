++ "Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco; no se hagan ilusiones" ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

18:14 Medio millón de ucranianos ha escapado ya hacia países vecinos

Miles de ucranianos siguen huyendo hacia sus países vecinos del sur y el oeste, con Polonia como el principal receptor. "Más de 500.000 refugiados han huido ya de Ucrania a los países vecinos", anunció alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, lo que supone 132.000 más que la cifra ofrecida ayer.

18:08 Italia suministrará material militar a Ucrania

El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció al término del consejo de ministros que su goiberno decidió "la transferencia de medios, material y equipo militar a las autoridades gubernamentales ucranianas" en el marco de un decreto con medidas de emergencia, informó en un comunicado, sin dar detalles sobre la naturaleza y el valor del material que enviará.

18:06 Finlandia suministrará armas a Ucrania

"Finlandia suministrará asistencia militar a Ucrania. Es una decisión histórica para Finlandia", país neutral pero miembro de la UE, anunció la primera ministra Sanna Marin en una rueda de prensa.

17:57 Latinoamérica pide ayuda a la ONU para evacuación

Hasta diecisiete países, la gran mayoría de los que forman parte de Latinoamérica y el Caribe, pidieron este lunes ayuda a Naciones Unidas para evacuar a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania ante la situación de guerra en el país.

En una carta hecha pública por la delegación de la República Dominicana ante la ONU, los países reclamaron los "buenos oficios" del secretario general de la organización, António Guterres, para apoyar los esfuerzos de evacuación de sus nacionales y sus familias.

17:45 El Reino Unido cierras sus puertos a los barcos rusos

El gobierno británico ordenó que se prohíba el acceso a los puertos del Reino Unido a los buques con bandera rusa y aquellos fletados o que sean propiedad de rusos, en reacción a la invasión de Ucrania, anunció el lunes el ministro de Transporte.

"Escribí a todos los puertos británicos para pedirles que no den acceso a ningún navío con pabellón ruso, registrado, poseído, controlado fletado o explotado por rusos", indicó Grant Shapps en Twitter, precisando que se redactará una legislación para formalizar esa prohibición.

17:45 "Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco"

El embajador de Ucrania en Naciones Unidas hizo un llamamiento a la Asamblea General en su discurso. "Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones", dijo, Sergiy Kyslytsya, que leyó también los desgarradores mensajes de un soldado ruso a su madre antes de morir en el frente.

Kyslytsya comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladímir Putin, con el entonces líder alemán, Adolf Hitler. "El curso de acción de Rusia es muy similar al que sus mentores del Tercer Reich emplearon en tierra ucraniana hace ochenta años.", aseguró. "Esta guerra no ha sido provocada. La eligió alguien que está ahora mismo sentado en un búnker. Sabemos lo que pasó con la persona que estaba en un búnker en Berlín en mayo de 1945", insistió.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, habló hoy en la Asamblea inmediatamente después de su homólogo ucraniano e insistió en la versión de Moscú, que defiende que no está llevando a cabo una guerra contra el país vecino, sino tratando de pacificar un conflicto --el del este de Ucrania-- que dura ya años.

17:30 Rusia y Ucrania prevén "segunda ronda" de negociaciones

Los negociadores rusos y ucranianos vuelven a sus respectivos países después de reunirse en suelo Bielorruso junto a la frontera. Ambas delegaciones se reunieron en primer contacto desde el inicio de la invasión de tropas rusas, que continúan con su ofensiva a pesar del pedido del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de un alto el fuego "inmediato".

Las negociaciones en la región de Gómel para buscar un cese de hostilidades han terminado después de cinco horas de conversaciones, informó Leonid Slutski, uno de los miembros de la delegación rusa. "La siguiente reunión tendrá lugar en los próximos días, dijo Slutski, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, a la televisión pública rusa.

"Las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances", dijo el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Majaíl Podolyak, en un vídeo difundido en Telegram.

17:06 Rusia prohíbe a sus residentes transferir divisas al extranjero

Epresidente ruso, Vladimir Putin, decretó este lunes varias medidas para contrarrestar la caída del valor del rublo, tras las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania, incluida la prohibición de los residentes en Rusia de transferir divisas al extranjero, anunció el Kremlin. Además de esta medida, los exportadores rusos también se verán obligados a convertir en rublos el 80% de sus ingresos obtenidos en monedas extranjeras desde el 1 de enero de 2022.

17:05 Londres congelará los activos de todos los bancos rusos

"Llevaremos a cabo una congelación total de activos de todos los bancos rusos en los próximos días, tratando de coordinarnos con nuestros aliados", dijo la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, en el Parlamento. La medida refuerza sus sanciones hacia el sector financiero de ese país en reacción a la invasión de Ucrania, informó la jefa de la diplomacia británica.

17:05 Zelenski firma la solicitud para la entrada de Ucrania en la Unión Europea

El presidente de Ucrania puso hoy su firma en la solicitud para la entrada del país en la Unión Europea. "Es un momento histórico", dice un mensaje de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) en Telegram, donde también se puede ver al mandatario ucraniano en el momento de la firma del documento.

17:04 Putin exige reconocimiento de Crimea y desmilitarización de Ucrania

El presidente ruso exigió a su homólogo francés la desmilitarización de Ucrania como condiciones para terminar la guerra en ese país. Putin pidió también "el reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea y la desmilitarización y la 'desnazificación' del Estado ucraniano y la promesa de su estatuto neutro" como condiciones preliminares a una resolución del conflicto, indicó el Kremlin en un comunicado tras la conversación telefónica entre ambos mandatarios.

17:00 Hungría no permitirá el envío de armas a Ucrania por su territorio

"Hungría no enviará soldados ni armas a Ucrania, y tampoco permitirá que se transporten armas letales a través del país", dijo el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en un comunicado. Hungría, vecino de Ucrania, no quiere involucrarse en la guerra para evitar el peligro de que los húngaros étnicos de la región ucraniana de Transcarpatia se conviertan blanco de acciones militares.

El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán es uno de los mejores aliados de Moscú dentro de la Unión Europea, aunque en los últimos días ha condenado el ataque ruso contra Ucrania.

16:54 La FIFA anunciará exclusión de Rusia del Qatar 2022

La FIFA anunciará la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 tras la recomendación hecha hoy por el COI a las federaciones y a los organizadores de competiciones para que "no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos" en ninguna de ellas.

16:45 Al menos 250.000 personas se manifiestan en Colonia

Cerca de 250.000 personas desfilaron en la ciudad renana de Colonia, al oeste de Alemania, en solidaridad con Ucrania, según cifró la policía, en una marcha que sustituyó a la del tradicional lunes de carnaval, anulado por la pandemia de COVID-19. Tras la invasión de Rusia el jueves, los organizadores del tradicional desfile callejero del carnaval de Colonia llamaron a desfilar por la paz en Ucrania.

16:45 El Gobierno argentino condena la "invasión" rusa

El Gobierno argentino condenó este lunes por primera vez la "invasión" rusa de Ucrania y reiteró su apuesta por la negociación, el diálogo y el multilateralismo como la única "forma de convivencia internacional", en un contexto de fuertes críticas de la oposición debido a la postura argentina ante este conflicto.

En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el canciller argentino, Santiago Cafiero, señaló que todas las guerras preventivas "son condenables", puesto que "no son lícitas". "Para discutir está la diplomacia. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su territorio", aseveró el jefe de la diplomacia de Argentina, país que ejerce la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cafiero matizó que la comunidad internacional "no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad", así como tampoco las eventuales denuncias "por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes".

16:33 Borrell: la invasión rusa se torna "cada vez más brutal"

"La campaña militar rusa se torna cada día más brutal y las fuerzas ucranianas responden con coraje. Kiev resiste, así como Mariúpol y Járkov", el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, al final de una videoconferencia con ministros europeos de Defensa tras la que denunció el elevado número de víctimas civiles.

16:32 Canadá prohíbe a sus bancos realizar transacciones con el Banco de Rusia

Canadá prohibió este lunes a sus instituciones financieras que realicen "transacciones" con el Banco de Rusia para evitar que pueda utilizar sus reservas de divisas internacionales y limitar la capacidad de Moscú para financiar la invasión de Ucrania.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció en Twitter que la prohibición está en vigor "de forma inmediata" y que Canadá ha tomado la decisión "en coordinación" con el resto de países del G7. "Seguiremos trabajando de forma estrecha unidos para que Rusia responda por su invasión injustificada de Ucrania", dijo Trudeau.

16:25 Cancelada visita de Lavrov a Ginebra por cierre del espacio aéreo

La visita del ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, a Ginebra, donde iba a participar en el Consejo de Derechos Humanos, fue cancelada este lunes (28.02.2022) debido a la prohibición de que su avión sobrevolara el espacio aéreo de varios países europeos, y ni siquiera las gestiones de las autoridades rusas con la ONU consiguieron un resultado positivo.

Lavrov tenía previsto intervenir en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes por la mañana. Según la agencia rusa TASS, citando a una portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Velluci, incluso el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había hablado por teléfono con los responsables de la UE dos veces el domingo para tratar de garantizar el viaje de Lavrov.

16:14 Minuto de silencio en la Asamblea General de la ONU por Ucrania

Los 193 miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas observaron un minuto de silencio por iniciativa de su presidente, Abdulla Shahid, en memoria de las víctimas de la invasión rusa en Ucrania, al inicio de una excepcional "sesión extraordinaria de urgencia" del organismo. Shahid se disponía a pronunciar un discurso para exhortar a un "cese la violencia", al igual que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

16:12 Putin se compromete con Macron a respetar a los civiles en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, se comprometió con el presidente francés a respetar a la población de Ucrania y a las infraestructuras civiles, así como la seguridad de las carreteras. Macron llamó hoy a Putin, a petición de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para formular estas peticiones, informó un comunicado del Elíseo. "Putin confirmó su voluntad de comprometerse en estos tres puntos" y a seguir en contacto con Macron en los días próximos.

16:01 El COI retira la Orden Olímpica a Putin

El Comité Olímpico Internacional anunció en un comunicado que retira la Orden Olímpica al presidente ruso Vladimir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania. "El comité ejecutivo del COI, basándose en excepcionales circunstancias y la situación y considerando la extremadamente grave violación de la Tregua Olímpica y otras violaciones de la Carta Olímpica por el gobierno ruso en el pasado, ha tomado la decisión de retirar la Orden Olímpica a todas las personas que actualmente tienen una importante función en el gobierno de Rusia", explica.

La comisión ejecutiva del Comité recomendó además "a las federaciones internacionales deportivas y a los organizadores de manifestaciones deportivas no invitar o no permitir la participación de deportistas y representantes oficiales rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales", señalando que muchos deportistas de Ucrania se ven impedidos de competir debido al ataque de las tropas rusas contra su país.

15:59 Irlanda enviará ayuda no letal a Ucrania sin abandonar su neutralidad

"No somos neutrales desde el punto de vista político, nunca lo hemos sido cuando se trata de defender los valores democráticos y principios democráticos", declaró hoy el primer ministro irlandés, Micheál Martin, a los medios en Dublín. Irlanda efectuará contribuciones al Fondo Europeo para la Paz para financiar el envío de suministros y material médico a Ucrania.

"Nuestra contribución a la parte no letal de ese fondo de paz (de la Unión Europea) no socava nuestra neutralidad militar", aseguró el jefe del Gobierno irlandés, de coalición entre centristas, democristianos y verdes.

15:58 Bruselas pide a YouTube que suspenda las cuentas de RT y Sputnik

La Comisión Europea ha pedido a Google y a YouTube (dependiente de la primera) que suspendan las cuentas de Russia Today, Sputnik y otros medios afines al Kremlin para cumplir con las sanciones que ha aprobado la UE ante la invasión de Ucrania, entre ellas el veto para que emitan en territorio comunitario.

En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se reunieron ayer con los consejeros delegados de Google, Sundar Pichai, y de Youtube, Susan Wojcicki. Si bien "no hubo un resultado específico respecto a lo que van a hacer", señaló hoy el portavoz de la Comisión de la economía digital, Johannes Bahrke.

15:41 Al menos 11 civiles mueren en bombardeos en Jarkov

"El enemigo ruso bombardea barrios residenciales", escribió el gobernador regional Oleg Sinegubov en las redes sociales. "A causa de los bombardeos, que se siguen produciendo, no podemos utilizar los servicios de rescate (...). Actualmente hay 11 muertos y decenas de heridos", añadió.

15:17 Rusia invita a utilizar el equivalente ruso al SWIFT

"Tenemos un sistema de mensajería financiera, el SPFS, que puede reemplazar el SWIFT dentro del país. Los participantes de afuera pueden unirse", señaló en una declaración ante los medios tras un consejo de directores del Banco Central de Rusia su directora, Elvira Nabiúlina, este lunes (28.02.2022).

Según la agencia oficial TASS, el Banco de Rusia lanzó SPFS en modo de prueba en 2014, el sistema puede transmitir datos en formato SWIFT, pero no depende de sus canales. En 2017, SPFS comenzó a funcionar en su totalidad, transmitiendo mensajes sobre transacciones en cualquier moneda. Inicialmente, estaba destinado solo a usuarios internos rusos, pero en abril de 2021, más de 20 bancos bielorrusos, el Arshidbank armenio y el Banco kirguís de Asia estaban conectados a él.

