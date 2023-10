“Si Bukele se queda, estará violando la Constitución”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Imagen: Camilo Freedman/dpa/picture alliance

Por Constitución, en El Salvador está "prohibida" la reelección presidencial, reitera ONG Cristosal

El Salvador necesita seguir por la senda del desarrollo, necesita un liderazgo que solo Bukele le puede dar. Muchas organizaciones pueden hablar, pero la decisión la tiene el pueblo salvadoreño.

Arles Gutiérrez Anaya

Así empiezan las dictaduras en América Latina, primero se hacen los héroes y luego se perpetúan en el poder.

Óscar Leones Guerra

Pero es el pueblo quien decide. Y si el pueblo lo quiere cuatro años más, que así sea. Es mejor Bukele que los políticos que solo buscan el dinero.

Peter eyes Castellanos

Me acuerdo cuando él dijo que no se iba a postular a una reelección. Pero se volvió ambicioso de poder. Por eso no hay que hacer promesas en momentos de euforia.

Juan Pérez

El Salvador necesita a Bukele mínimo unos 20 años para terminar con la corrupción y la impunidad, de lo contrario las maras volverán de inmediato.

Enrique Santos, Guatemala

Hizo un buen trabajo pero deberá irse, se acabó su periodo de gobierno. Si se queda estará violando la Constitución y será visto como un dictador a nivel internacional. Debió limpiar los poderes para que puedan funcionar de forma independiente.

Carlos Pérez, Guatemala

El Salvador necesita que el programa de Bukele continúe, porque si no se corre el riesgo de que todo lo que consiguió se vaya por la borda. Es vital y se debe modificar la Constitución en beneficio del Estado. Las leyes las hacen los hombres y las leyes deben contemplar el bienestar de la sociedad.

Ed López, España

Está escrito en la Constitución de El Salvador. Para que haya una reelección la Constitución debe ser modificada.

José Félix Barahona Maldonado

El humo se eleva por encima de los edificios durante un ataque israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el viernes (27.10.2023). Imagen: Said Khatib/AFP/Getty Images

Israel rechaza el "despreciable llamado" de la ONU a un alto al fuego

Toda persona sensata repudia y rechaza el vil atentado de Hamás contra personas judías y, especialmente, cuando ellas estaban en una celebración religiosa. La violencia y el terrorismo merecen todo tipo de condena, sin ambigüedades ni justificaciones. Sin embargo, tampoco es aceptable la réplica desmedida y desproporcionada del gobierno de Netanyahu contra civiles palestinos que no tienen nada que ver con Hamás.

Jaime Altamirano Palma, Chile

No comprendo por qué bombardean todo, lo que tienen que bombardear son las entradas de los túneles.

Armando Konket

La comunidad internacional quiere paz.

Jack Rodas

Todos los países del mundo tienen que presionar a ambas partes para que definitivamente solucionen el problema y se establezcan las fronteras originales.

Sara Francis García

Lamentablemente el llamado de la ONU llegó tarde, después de miles de muertes de palestinos e israelíes. La paz es lo mejor para todos y que nadie siga moviendo sus buques de guerra.

Eddie Anthony Tupia Ortega, Perú

¡Qué haya paz! Ya hubo muertos de ambos lados y terribles cosas se han visto en ambos lados. Es tiempo de darle una oportunidad a la paz, la humanidad y el amor.

Omar Rodarte

Protestas en Panamá. Imagen: Arnulfo Franco/AP Photo/picture alliance

Nueva jornada de protestas contra minera en Panamá

No necesitamos minas porque son uno de los principales causantes del daño al medioambiente. Y también las ganancias son para las empresas, y sus sueldos son superiores a la mano de obra nacional.

Carlos Toribio

Las empresas mineras extranjeras tienen que estar fuera de Latinoamérica.

Juan Carlos Cano

El mundo entero debe saber que las protestas en Panamá son contra la corrupción que hay entre el gobierno y las mineras. El pueblo ya se cansó. Queremos el apoyo internacional.

Julio Rodríguez, Panamá

Panamá está en contra de la contaminación del medioambiente, en Panamá defienden la vida silvestre y la selva.

Marco Antonio Crisostomo Solano

