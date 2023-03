Petro compara megacárcel de El Salvador con "campo de concentración"

Que mala comparación y selección de palabras por parte del señor Petro. En los campos de concentración se detenía a personas por su religión. Los reclusos de la megacárcel no están ahí por su religión, sino por sus crímenes.

Narciso Rodríguez, Facebook

Bukele tiene a su país en la miseria. Esas cárceles son "fábricas" de marginales y delincuentes.

Andrel Taborda, Facebook

Gustavo Petro debería enfocarse en resolver los problemas de su país, que son muchos.

Eloísa Salaverría, Facebook

El Salvador celebra el autoritarismo y la violación de los derechos humanos.

Diego Fernández, Facebook

Ojalá que las ONG que promueven los derechos humanos hablen cuando los delincuentes acaban con la vida de miles de inocentes en El Salvador y en otros países. Es la primera vez que un presidente hace un excelente trabajo, toda mi admiración y respeto a Nayib Bukele, que tiene carácter y liderazgo. A Gustavo Petro no le conviene tomar esta misma actitud, porque durante años fue parte de la guerrilla. Las tasas de inseguridad en Colombia son alarmantes, no entiendo cómo se atreve a hablar de otro país.

Pablo Aguilar, Facebook

Si Bukele no ponía orden en su país, las pandillas estarían gobernando, como sucede en Rosario, Argentina. Allí el narco hace lo que quiere y comanda las operaciones desde la cárcel. No es posible que los delincuentes tengan privilegios.

Juan Díaz, Facebook

Chile reintenta cambiar la Constitución de Pinochet: ¿la segunda es la vencida?

¿Por qué tanta insistencia por cambiar la Constitución promulgada por Ricardo Lagos? No se puede cambiar la constitución de Pinochet, porque ya no está vigente.

Es cambiar por cambiar con la excusa de que es una Constitución de la dictadura.

Pedro Bade, Chile

El pueblo chileno aprobó por mayoría cambiar la Constitución. Se rechazó la primera propuesta que se presentó. Pero el deseo de tener una nueva Constitución sigue vigente, solo hay que redactar una nueva propuesta.

John Markovitch, Facebook

La Constitución del gobierno militar fue modificada por el presidente Ricardo Lagos.

Lagos es un gran estadista y supo modificarla para devolver la democracia a los chilenos. Aquí no está en juego la constitución de Pinochet, la cual fue modificada en un acto democrático. Aquí está en juego el destino de Chile. Tenemos uno de los peores presidentes que hayamos tenido.

Francisco Javier Dominguez Rogers, Chile

Mientras exista diálogo se pueden tomar el tiempo necesario para redactar una nueva Constitución. Reformular cómo funciona una nación lleva años, porque lleva tiempo ponerse de acuerdo.

Javier Carranza, Facebook

La Constitución fue modificada en múltiples ocasiones, el mismo expresidente Lagos firmó la última reforma, y dijo que ya no era la Constitución de Pinochet.

Juan Camilo Gomez, Panamá

Con el plebiscito se decidió que habrá una nueva Constitución. Pero la primera propuesta no fue aprobada. El proceso que comienza ahora es para redactar una nueva propuesta y se deberá votar nuevamente. No se sabe si esta se aprobará o no. Lo que es un hecho es que la Constitución del dictador caerá.

Alexander L., Facebook

Corte Suprema de Panamá rechaza el matrimonio igualitario

¿A quién le afecta que dos personas del mismo sexo se casen? El matrimonio es para quienes desean casarse, no es una imposición.

Miguel Castiblanco, Facebook

Que en otros países hayan cedido ante la presión, no significa que los panameños tengan que ceder. La mayoría consideramos que el matrimonio fue diseñado por Dios para que la familia provea un lugar saludable donde crecer.

María Cornejo, Panamá

El diseño perfecto de la humanidad es la creación de Dios, quien creó al hombre y a la mujer para formar una familia.

Rousana Recuero, Panamá

No es un asunto religioso ni moral, es un asunto de igualdad ante la ley y es antidiscriminatorio.

Jefferson Carlton, Facebook

