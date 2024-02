“Si AMLO es culpable, que se demuestre”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Imagen: Luis Barron/Eyepix Group/picture alliance

AMLO y la Prensa: ahora el New York Times

Apoyo a nuestro presidente, el mejor en muchos años.

Luis Enrique Gómez, México

México es un país importante y lo será aún más si se mantiene cerca de EE. UU. México no puede tener un presidente ignorante y de tan poco tacto. Este señor tiene actitudes fuera de contexto que comprometen la estabilidad del país.

Gustavo Mourraille, Argentina

El presidente tiene fama de ser el mejor de todos los tiempos por haber hecho buenas obras por el pueblo.

Jesús Merino, México

Cuando AMLO termine su mandato, muchos testigos protegidos lo estarán esperando en Estados Unidos porque van a declarar en su contra.

Jesús Vela. México

Estados Unidos hace este tipo de cosas para desestabilizar a otros países y luego poner un gobierno de su agrado. Siempre metiendo sus narices en otros países e imponiendo paquetes de sanciones. Pero la gente es la que paga las consecuencias.

Lupe Gutiérrez

Estos ataques sin ningún sustento de pruebas son claramente un intento de interferir en las próximas elecciones de México.

Rolando Menchaca-Méndez, México

Publicó datos sensibles, pero ellos están difamando sin pruebas. El que nada debe nada teme, y si el presidente es culpable que se demuestre y caiga todo el peso de la ley sobre él. Mientras tanto, está bien que ponga un ultimátum, yo hubiera hecho lo mismo.

Verónica Sánchez, México

No entiendo a todos los que defienden a AMLO. Este señor no le da de comer al pueblo, y solo hace construcciones por capricho y que no benefician al país.

Marco Maldonado, México

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Donald Trump.

Trump y Biden: dos ancianos compiten por los votantes jóvenes

Lo más preocupante es la inexistencia de otros políticos exitosos en sus propios partidos (demócrata y republicano) que impidan que estos ancianos, sin ideales democráticos, aspiren nuevamente a la presidencia. Esta lamentable situación prueba la decadencia y la mediocridad del liderazgo político en la primera potencia del mundo.

Estelio Mario Pedreañez Oliveros, Venezuela

En mi humilde opinión, Donald Trump no puede gobernar un país como Estados Unidos, sería un total desastre.

Ricardo Suplicio, Estados Unidos

Sería bueno que el país norteamericano eligiera una persona joven y que tenga la capacidad de dirigir un país que tiene tantas cosas por atender.

Jader Cohen

A los presidentes de Estados Unidos les fascinan las guerras, y meterse en conflictos que no les pertenecen y luego agravarlos. Pienso que si Trump hubiera estado en el poder, hubiera tratado de que la guerra en Ucrania, que ya lleva dos años, no sucediera. Trump tiene más predisposición al diálogo y Biden no está bien y es muy bélico.

Mary Gassino, Argentina

No deberían dejar que ellos aspiren a este cargo. Uno está siendo juzgado por la ley, y el otro está desorientado. Mi pregunta es, ¿no hay candidatos jóvenes o por lo menos candidatos que sean menores de 60 años?

Mary Luz Cifuentes, Colombia

Los votantes jóvenes saben que no se debe discriminar por la edad.

Joe Ramírez, Estados Unidos

Zelenski, a dos años del ataque masivo ruso: “Venceremos”

El señor Zelenski habla en nombre de los demócratas, pero no en nombre de los ucranianos. Es un títere político.

Ronald Arroyo Chaverri, Costa Rica

Se ve claramente que están ampliando la zona de conflicto y es por puro interés político y económico. Se nota que no hay el mínimo interés de acabar el conflicto con negociaciones. Todo lo contrario, quiere ampliar el número de implicados, por eso presionan a los BRICS.

Jorge Cardona, Colombia

Ojalá termine pronto esta guerra que es un desgaste para ambos lados. Quedó demostrado que las tropas rusas no son tan letales como las presumen, al principio se fueron contra un ejército ucraniano que no tenía el mejor armamento para pelear. Pero resistieron, aunque tampoco tenían mucho entrenamiento militar. Si Rusia no amenazara con armas atómicas, Ucrania ya hubiera ganado la guerra.

José Mendoza

Lo metieron en esta guerra y lo han abandonado. Él debe negociar con Rusia y cederle algunos territorios y que Rusia le devuelva algunos ya tomados.

R. Valdez

