“Sheinbaum tiene razón en no invitar al rey español”

Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno seguirá con la petición de la disculpa de España, iniciada en 2019 por el presidente saliente López Obrador. (Imagen de archivo: 02.06.2024) Imagen: Raquel Cunha/REUTERS

Sheinbaum acusa a la Corona de "agraviar" al pueblo de México

¿Por qué no le reclaman a Estados Unidos por haberles quitado parte del territorio o a los franceses que los invadieron?

Felipe Soto, Colombia

Felicidades, señora Claudia Sheinbaum, es un ejemplo para toda Latinoamericana, no solo para México. Todos los pueblos que fueron saqueados, violados, despojado y asesinados no solo debería recibir una disculpa sino también una indemnización.

Ronald Arroyo Chaverri, Costa Rica

No puede ser que sigan idealizando al rey en pleno siglo XXI. Todos somos iguales, pero el rey es el heredero de robos, saqueos, delitos de lesa humanidad, mentiras y fraudes.

Luis Cortés, México

La mayoría de las muertes de indígenas durante la conquista y colonización española se produjeron por las mortales epidemias de enfermedades que trajeron los europeos, y los indígenas carecían inmunidad frente a esas enfermedades. Latinoamérica es el hermoso resultado del mestizaje étnico de indígenas, españoles y africanos. Somos occidentales, cristianos y hablamos español. Imagino que también exigirán disculpas de Estados Unidos por apoderarse a la fuerza de territorios mexicanos.

Estelio Mario Pedreañez Oliveros, Venezuela

Tiene toda la razón en no invitarlo.

Miguel Antonio Castellanos Avellaneda, Colombia

El rey no se pierde de nada importante, la presidenta electa va a ser manejada por AMLO.

Lucy Argueta, Estados Unidos

Hay políticos que insisten en imponer la culpa como herencia. Ante esto qué dicen Portugal, Francia, Inglaterra. Porque a estas naciones se le debería de también imponer un reclamo. Todas pisaron suelo americano y reclamaron estas tierras como propias. Entonces, si España no concurre a la investidura presidencial, Portugal, Francia e Inglaterra tampoco deberían concurrir porque cargan con la misma herencia. Estamos en una sociedad distinta, pero los políticos pretenden anclarnos en un pasado perpetuo.

Pablo Bevilacqua, Argentina

Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, y Javier Milei, presidente de Argentina. Imagen: Fausto Torrealba/REUTERS (left) & Agustin Marcarian/REUTERS (right)

Argentina formaliza pedido de captura de Maduro a Interpol

¿Qué más tiene que pasar para que arresten a Nicolás Maduro? Él ya cruzó todos los límites.

Lucia Sánchez, El Salvador

Yo soy argentina y ojalá arresten a Javier Milei, Patricia Bullrich y a Karina Milei. Ellos llegaron al poder gracias a Estados Unidos. En Argentina están vendiendo todas las empresas, el petróleo, el litio, el gas y la siembra. Están dejando al país en la peor ruina de la historia de la humanidad. Viva Maduro, Putin y China.

Salvatore Riña, Argentina

Milei y Maduro son similares: autoritarios, violentos, causan pobreza y se pelean con todo el mundo.

Gera López, Argentina

Hacen este tipo de cosas para desviar la atención de los verdaderos problemas que tienen sus países.

Roberto Antonio Hernandez Ascencio, El Salvadador

Ojalá existiera una ley internacional para que ningún presidente del mundo se adueñe del país y que otras personas tengan la oportunidad de gobernar. Que no se atornillen al poder porque después hacen lo que quieren con el pueblo.

Myriam Martha Romero, Facebook

Maduro está desviando la atención para que la gente se olvide que no respetaron los votos del pueblo y se convirtieron en una dictadura. Ellos no enseñaron las actas de votación, y si las enseñan son falsas, le robaron la democracia al pueblo venezolano. Murió gente inocente, y hay gente inocente que está presa solo porque no están de acuerdo con el gobierno.

Amparo Ballester, Facebook

Aranceles a vehículos eléctricos chinos dividen a la UE

Es ilógico que los países más industrializados se jactan en decir que hay que controlar el cambio climático, pero después decidan imponer aranceles a vehículos eléctricos chinos, es decir, aranceles a la movilidad limpia.

Jorge Cardona, Colombia

Estados Unidos y la Unión Europea propugnan el libre mercado solo cuando ellos son los vendedores, los beneficiarios.

Carlos Marcel Méndez, Colombia

En el libre mercado siempre hay competencia. Pero ellos no quieren que China les quite el negocio.

Amílcar González, Guatemala

China debe hacer lo mismo con los productos europeos y estadounidenses. Para el mercado de Europa y Estados Unidos son muy importantes las ventas a China.

Will Rosales, El Salvador

La libertad de mercado solo existe y se pregona cuando favorece a Occidente.

David Tovar, Colombia

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.