Sheinbaum recibe constancia como presidenta electa de México

La dirigente izquierdista Claudia Sheinbaum recibió este jueves (15.08.2024) la constancia que la acredita como presidenta electa de México, un hecho que calificó de "histórico". Asimismo, reivindicó el "mandato popular” de ser la "primera presidenta con a” del país norteamericano, al recibir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el documento que la confirma como la persona que asumirá el mando el 1 de octubre.

"Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer", dijo la exalcaldesa de Ciudad de México luego de recibir la constancia de manos de la titular del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Un día antes, esa institución validó los resultados de las elecciones del 2 de junio, en las que Sheinbaum obtuvo 59,7 por ciento de los votos, 32 puntos por encima de la senadora Xóchitl Gálvez, su rival de centroderecha.

"Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas”, puntualizó Sheinbaum, quien reemplazará en el cargo a Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 se convirtió en el primer presidente de izquierda de México.

"Gobierno honesto”

La mandataria electa destacó que la votación del 2 de junio, en donde el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados mantuvieron las preferencias del electorado, tiene varios significados, entre ellos, el que la gente haya optado por seguir con un "gobierno honesto” y de "resultados”. "Me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables”, apuntó.

Sheinbaum, una física e ingeniera ambiental de 62 años, gobernará hasta 2030 este país de 127,5 millones de habitantes y segunda economía latinoamericana después de Brasil. La dirigente ha prometido en varias ocasiones dar continuidad a los programas sociales en que López Obrador basa su popularidad, de más de 60 por ciento, según varias encuestas.

El Tribunal Electoral no anuló ni un solo voto y desechó todas las impugnaciones presentadas por la oposición que pedían la nulidad de los comicios por la presunta injerencia del actual presidente y el narcotráfico.

DZC (EFE, AFP)