Serhij Zhadan: "No puede haber paz sin Justicia"

El escritor y músico ucraniano Serhij Zhadan recibió este domingo (23.10.2022) el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes durante la última jornada de la Feria del Libro de Frankfurt en la Paulskirche. "Zhadan nos inspira, desde el punto de vista lingüístico, literario y musical", dijo Karin Schmidt-Friderichs, directora de la Asociación Alemana del Libreros. "Estamos impresionados por su compromiso con la gente de su tierra natal: toca en estaciones de metro, saca a la gente de barrios muy disputados, lee poemas en salas repletas y distribuye suministros de socorro por la ciudad".

"La voz le da una oportunidad a la verdad", dijo, en alemán, el ucraniano de 48 años en su discurso de aceptación. Zhadan es una de las voces más importantes de la literatura ucraniana contemporánea. Su último libro, 'El cielo sobre Járkov', que se acaba de publicar, habla sobre cómo sobrevivir en la guerra. "Es triste y significativo que estemos hablando del Premio de la Paz mientras Europa está de nuevo en guerra", lamentó. Y añadió que no puede "haber paz sin justicia", no puede haber paz posible si el país agredido, Ucrania, se rinde. "Puede haber muchas formas de conflictos congelados, territorios ocupados temporalmente, bombas de tiempo disfrazadas de compromisos, pero no paz, verdadera paz que ofrezca seguridad y perspectivas", explicó.

"¿Por qué reaccionan con frecuencia los ucranianos con desconfianza cuando políticos e intelectuales europeos declaran la paz como una necesidad? No es porque nieguen la necesidad de la paz, sino porque saben que no habrá paz si las víctimas de la agresión deponen las armas", afirmó Zhadan. Y añadió que los partidarios de una paz a cualquier precio no tienen respuesta a la pregunta acerca del límite que separa "decirle sí a la paz y decirle que no a la resistencia".

Hay que llamar las cosas por su nombre, dijo: "Un criminal es un criminal. La libertad es la libertad. La maldad es la maldad", dijo Zhadan. "Mientras tengamos nuestro lenguaje, todavía tenemos la vaga oportunidad de explicarnos, de decir nuestra verdad". El ganador del Premio de la Paz enfatizó: "Incluso si nos duele la garganta por las palabras. Incluso si te sientes abandonado y vacío por las palabras. La voz le da una oportunidad a la verdad. Y es importante aprovechar esta oportunidad".

El Premio de la Paz está dotado con 25.000 euros y premia a personalidades que han contribuido a la realización de la idea de paz en la literatura, la ciencia o el arte. El año pasado, el premio fue para el autor y cineasta Tsitsi Dangarembga, de Zimbabue.

lgc (dpa/kna/efe)