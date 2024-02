La noticia de la muerte de Navalny recorrió el mundo la semana pasada. Imagen: Evgeny Feldman/Meduza via AP

Murió en prisión el opositor ruso Alexei Navalny

Es una nefasta y desalentadora noticia para el mundo, que busca construir una sociedad en paz y democracia. Nefasta porque fracasa su discurso de lucha por estos pilares y valores sociales, y solo obtienen resultados negativos. Es desalentadora porque no hay nadie capaz de realizar el esfuerzo necesario y certero para cumplir con las expectativas de respetar los derechos humanos y la integridad de una persona que es privada de la libertad, ya sea por razones políticas o no.

Carlos Flores, Nicaragua

Navalny es un traidor del pueblo ruso.

Milton Baltodano, Nicaragua

Ser opositor en Rusia es un riesgo.

Manuel González Meda, España

¿Para qué Putin mataría a Navalny? En Rusia Navalny es nadie, es una figura que los medios occidentales han creado. Navalny es más popular en Europa que en Rusia. Seguro que murió por causas naturales.

Edy Gold, Facebook

Se acercan las elecciones en Rusia ¿Acaso será que quisieron enviar un mensaje a los opositores?

Jorge García, Facebook

Y después dicen que Ucrania negocie con Putin. A este señor le dan igual los tratos que haga o lo que firme, porque se siente en ventaja, y va a hacer lo que sea para ganar o eliminar a su competencia.

Freddie Álvares, México

Otra muerte más a manos de los oligarcas del Kremlin.

Alejandro Mendoza, Facebook

Los rusos no están acostumbrados a la democracia, en el transcurso de su historia, han vivido más en dictadura. No creo que esto les preocupe a muchos rusos. Hace más de 3 años este político estuvo en hospitales alemanes y le salvan la vida por envenenamiento. Navalny regresó a Moscú a pesar de que sabía que su vida corría peligro, pero al parecer subestimó al presidente Putin. Él pensó que Putin lo perdonaría por la resonancia del caso a nivel mundial. Ojalá los rusos algún día exijan democracia y que estos problemas no sucedan.

Marino Ignacio Brito, Facebook

Decenas de miles de opositores exigen "voto libre" en México

Miles de personas se congregaron en el Zócalo de Ciudad de México. Imagen: IMAGO/ZUMA Wire

Así hubieran defendido la democracia cuando Calderón se robó la elección. Ojalá así defendieran la democracia para que se aplique la ley en defensa de los trabajadores y que hayan jornadas laborales justas. Así deberían defender el agua y los recursos naturales que otros Gobiernos se han dedicado a vender a extranjeros. México es un país lleno de hipocresía y altamente manipulado por el sector empresarial, las iglesias de distintas religiones y los medios de comunicación.

Pablo Castellón, México

Son libres de votar. Pero los políticos son los mismos corruptos de siempre.

Felipa Rojas Pérez, México

En Latinoamérica es tendencia que los progresistas, que ganaron con engaños y fraude, se quieran perpetuar en el poder. Es lo que sucede en Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora lo quieren intentar en Colombia, Chile, Brasil y México.

Juan Salazar, Facebook

Los que organizan la marcha es gente que se ha visto afectada, porque le quitaron sus privilegios.

Mike C., México

En Monterrey, al norte de México, miles de ciudadanos se manifestaron este 18 de febrero de 2024 frente al Palacio de Gobierno del Estado para defender la democracia y en contra de la intervención y manipulación ilegal de AMLO y su Gobierno en las elecciones.

Roberto Villarreal, Facebook

El voto es libre, o ¿es solo libre cuando gana la derecha?

Dennys Crespo, Facebook

Con tantas riquezas naturales que tiene México, merece lo mejor de lo mejor. Va camino a ser una potencia mundial.

Mikita Belizario, Perú

Hoy más que nunca el voto es completamente libre.

Carlos Rodríguez, Facebook

Esta marcha no es más que otro intento desesperado de los traidores al pueblo de desacreditar el movimiento de transformación que estamos viviendo. Yo invito de corazón a todos los que están en contra del movimiento a que se informen y no se dejen utilizar.

Raúl D., México

Israel declara a Lula "persona non grata" y le exige disculpas

Lula da Silva. Imagen: REUTERS

Las guerras son un negocio.

Ricardo Desmott

¿Por qué no se pronuncia y dice lo mismo de Rusia, que ataca a Ucrania? Si no hubiera pasado el atentado terrorista y (no hubieran) secuestrado a su población, Israel no hubiera hecho nada.

John Álvarez Contreras, Facebook

Sea israelíes o palestinos, ambas muertes masivas son devastadoras para la humanidad.

Camilo Andrés Uribe, Colombia

Su posición política y fraternidad con Irán le va a costar caro a su propio país. Estropeó la oportunidad de cerrar el tratado de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ahora no solo se pelea con Israel, sino que se alinea con los terroristas de Hamás. Por su cuenta, Alemania, Italia e Israel avanzan en convenios con Argentina. Lula se cree más importante de lo que es, y mezcla lo comercial con la política. Esto no puede terminar bien.

Jorge Aguiló, Argentina

