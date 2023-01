Ser DJ en Arabia Saudita

El reportaje acompaña a tres jóvenes mujeres en un festival de música electrónica: el MDLBeast, es el primero en Arabia Saudita y en toda la región. Cientos de miles de aficionados acuden a él, al igual que un centenar de DJ's, incluídos Dorar y Solskin. Tienen veintitantos años, celebraban ya fiestas clandestinas antes de la liberación y ahora experimentan una nueva libertad. Las discusiones con sus padres son inevitables. Kayan tiene treinta y tantos años y dejó Arabia Saudita con su familia siendo adolescente para poder hacer música. Es violinista profesional, lo que hace un tiempo era tabú en su país natal. Ahora ha vuelto y trabaja como solista, productora y DJ.

Las tres mujeres están de acuerdo, es un momento de cambio. Sin embargo, falta por ver si los hombres saudíes realmente estarán de acuerdo con esto y si la familia real también, o lo único que le motiva son intereses económicos y mejorar su imagen. Un reportaje de Vanessa Juercke.





