Sentencia a 11 años de prisión en representantivo caso contra la violencia machista en Perú

La Corte de Justicia de Lima Norte sentenció este lunes a 11 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa al agresor de la abogada peruana Arlette Contreras, impulsora del movimiento "Ni una menos" en Perú. El colegiado halló culpable a Adriano Pozo del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Contreras, cuyo caso, denunciado desde el 2015, se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia machista en el país.

El Juzgado también solicitó el pago de una reparación civil por 20.000 soles (unos 6.000 dólares) en favor de Contreras. No obstante, la Sala lo absolvió por tentativa de violación sexual. Sobre ello, Contreras manifestó, a la salida del lectura de la sentencia, que se siente "indignada" porque Pozo, quien no estuvo presente durante la audiencia, no fue sancionado por violación sexual en grado de tentativa.

"Es una sentencia a medias que me deja un sinsabor, que me pone muy mal y que me revictimiza porque mi defensa y yo vamos a apelar esta sentencia porque no estamos de acuerdo", señaló Contreras a los periodistas. Durante la audiencia de lectura de sentencia la Corte no anunció ninguna medida restrictiva contra Pozo Arias, pero anunció que la lectura de la sentencia se realizará el próximo jueves 18 de julio.

Contreras rechazó también que la Sala haya dispuesto contra Pozo "solo 11 años (de prisión), cuando la Fiscalía pidió 14 años". "Me siento indignada y estoy disconforme con esta sentencia. Ellos dicen que no he sufrido estrés postraumático. ¿Qué es cómo yo me siento? Ellos dicen que no significa nada estos cuatro años de tortura. Esto ha arruinado mi vida durante todos estos años. Yo necesito recuperarme y ellos no me lo permiten", señaló una mortificada Contreras. "Esto es violencia institucional y yo no estoy de acuerdo con esta sentencia", concluyó.

Adriano Pozo agredió a Arlette Contreras en julio de 2015 en el vestíbulo de un hotel en la región andina de Ayacucho. Las imágenes captadas por las cámaras del hotel, posteriormente difundidas por los medios de comunicación, mostraron como Contreras era golpeada y arrastrada del pelo por Pozo, quien estaba desnudo y lucía totalmente fuera de control. En 2016 fue liberado tras una condena a un año suspendida luego por la corte por un simple delito de lesiones leves. Una apelación anuló el juicio, que se repitió con la absolución del acusado en febrero de 2018. En abril se inició un nuevo proceso.

Arlette Contreras es una de las activistas más valoradas en la lucha contra la violencia de género en Perú, una labor que fue reconocida en 2017 por el Departamento de Estado de Estados Unidos con el Premio Internacional de "Mujeres Coraje". También por la revista estadounidense Time, que la incluyó como una de las 100 mujeres más importantes del mundo en el mismo año, y reconocida con el premio "Defensora de los Derechos Humanos 2018" por la embajada británica en Perú.

lgc (efe/república)

