España: Vilda lamenta “comportamiento impropio” de Rubiales

"Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente Luis Rubiales ha realizado y que él mismo ha reconocido”, lamentó este sábado (26.08.2023) en un comunicado Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol.

Este sábado, la FIFA suspendió temporalmente a Rubiales por besar a la futbolista Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras la victoria española en la final del Mundial de Fútbol femenino.

A juicio de Vilda, lo ocurrido desde la final del Mundial fue "un auténtico despropósito” que generó "una situación inaudita” y empañó "un triunfo merecido” del equipo.

"No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada”, continúa el comunciado.

efe/afp/reuters /rr