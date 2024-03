Polonia tras el cambio de gobierno

Imagen: DW

Exclusión del colectivo LGBT+, prohibición del aborto, despido de periodistas críticos con el gobierno... Polonia se ha distanciado cada vez más de la democracia durante los ocho años de gobierno del PiS. ¿Cómo ven la situación los ciudadanos del país? ¿Qué confían en que haga el nuevo gobierno proeuropeo? Nos reunimos con jóvenes y mayores, en ciudades y pueblos, con partidarios y detractores del PiS. Y echamos un vistazo a las expectativas y temores de los polacos desde diferentes perspectivas.

Un reportaje de Axel Rowohlt.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 16.03.2024 – 13:03 UTC

SÁ 16.03.2024 – 18:15 UTC

SÁ 16.03.2024 – 22:15 UTC

DO 17.03.2024 – 05:15 UTC

DO 17.03.2024 – 09:15 UTC

DO 17.03.2024 – 15:15 UTC

LU 18.03.2024 – 00:15 UTC

LU 18.03.2024 – 05:03 UTC

LU 18.03.2024 – 08:03 UTC

LU 18.03.2024 – 16:03 UTC

LU 18.03.2024 – 19:03 UTC

MA 19.03.2024 – 10:45 UTC

MA 19.03.2024 – 17:15 UTC

MI 20.03.2024 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6