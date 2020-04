Secuela inusitada del coronavirus: se atascan los carnés de conducir en Alemania

En tiempos normales, no es tan ver a personas sufriendo en sus lecciones de manejo, por temor a no pasar las pruebas finales. Con la actual crisis del nuevo coronavirus, la situación en Alemania es tal, que incluso si quien desea pasar las pruebas y obtener su licencia de conducir rápidamente, simplemente no puede, ya que la educación se ha detenido en todo el país.

Si bien esto es malo para los posibles conductores, es aún peor para los operadores de las autoescuelas, que temen que muchas más semanas de inactividad forzada causada por COVID-19 sean ruinosas para sus negocios.

La Asociación Internacional de Seguridad Vial MOVING acaba de publicar los resultados de una encuesta en toda Alemania entre las escuelas de manejo, acerca de su difícil situación.

Se avecinan insolvencias

Según los resultados de la encuesta, casi un tercio de las aproximadamente 10.000 escuelas de manejo en el país serían borradas del mapa si el confinamiento obligado por el coronavirus continúa por mucho más tiempo. Esto se debe a que la ayuda estatal otorgada hasta ahora no sería suficiente para mantenerlos a flote.

Sin embargo, el presidente de MOVING, Jörg-Michael Satz, dijo que todas las escuelas de manejo existentes son necesarias.

"Realmente tenemos una gran demanda de autoescuelas en toda Alemania", dijo a DW. "Según lo que analizamos de las encuestas recientes, había una falta considerable de instructores de manejo, incluso antes de que el coronavirus golpeara el país".

Estudiantes en apuros

MOVING también calcula que alrededor de 200.000 estudiantes de manejo no pueden completar su capacitación. Esto incluye a 100.000 personas que necesitan una licencia para conducir vehículos pesados, que son necesarias en el sector de la logística, así como para las unidades contra incendios y los servicios de ayuda técnica, agregó MOVING.

Satz dice que es importante que tanto a las escuelas de manejo como a los estudiantes se les ofrezca una perspectiva sobre cómo salir gradualmente de la difícil situación actual. Él dice que también sería importante para las personas comunes que esperan finalmente poder usar un automóvil para moverse, en lugar de exponerse a un mayor riesgo de infección en el transporte público.

Camiones escuela permanecen parados debido al confinamiento por el COVID-19

Lo primero es la seguridad

Satz argumentó que las escuelas de manejo sin duda estarían en condiciones de minimizar los riesgos de infección durante las clases, tanto en las escuelas como en el automóvil.

"En lo que respecta a las lecciones en las escuelas, permitimos solo la mitad del número de participantes del que normalmente tendríamos en una aula, y usar máscaras faciales sería obligatorio para todos", señaló Satz, y agregó que medidas similares se aplicarían también durante la fase práctica tras el volante.

"Se pueden observar estrictas reglas de seguridad, como permitir solo un máximo de dos personas en un automóvil durante las lecciones en el auto o camión. Después de cada sesión, las partes relevantes del automóvil deben desinfectarse, incluido el volante y la palanca de cambios. Y por supuesto, todos en el auto deben usar mascarillas ".

Tiempos de prueba

Uwe Kubsch dirige una escuela de manejo en el estado de Brandeburgo, a las afueras de Berlín. Él también espera que el confinamiento termine pronto.

"Todas las lecciones prácticas han quedado canceladas, y esto se aplica tanto a los autos, como a los camiones y las motocicletas", dijo a DW. "En lo que respecta a las lecciones teóricas en línea, el estado de Brandeburgo les permite seguir adelante, y aquí es donde obtengo al menos algunos ingresos".

Kubsch pidió un análisis más detallado sobre lo que es factible y aceptable durante la pandemia.

"Realmente no entiendo por qué la escuela tuvo que ser suspendida por completo", dijo. "Habríamos podido implementar medidas de seguridad hace mucho tiempo. E incluso en caso de que alguien se infecte, no somos una institución anónima, lo que significa que todo está documentado sobre quién está junto a quién, cuándo y por cuánto tiempo, en un automóvil o aula. Las cadenas de infección pueden ser fácilmente rastreadas e interrumpidas ".

¿Luz al final del túnel?

Las autoridades estatales dicen que las restricciones actuales continuarán hasta mediados de mayo y luego deberán ser revisadas.

"Las restricciones vigentes durarán al menos hasta el 10 de mayo, y ciertamente esperamos que se alivien las medidas vigentes después de esa fecha", comentó Kubsch.

En los últimos años, las escuelas de manejo en Alemania registraron una facturación de unos dos mil millones de euros. La crisis del coronavirus seguramente afectará los ingresos anuales en 2020.

