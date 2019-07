"Sea-Watch 3": provocación innecesaria por ambas partes

En Alemania, la capitana del barco de la ONG "Sea-Watch 3" es vista como una heroína por muchos políticos y celebridades, incluso sorprendentemente por el presidente alemán. En Italia, se la considera más bien una criminal. ¿Quién tiene la razón? La respuesta correcta es que probablemente ni es heroína ni tampoco criminal.

La imprudente maniobra de arribo de la capitana Carola Rackete, en la que al menos dañó un barco de la policía, debe tener consecuencias penales. Pero no se puede negar su deseo de encontrar un refugio seguro para los náufragos que rescató. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, quiso pintar la entrada sin permiso de Rackete al puerto de Lampedusa como "un acto de guerra" o piratería, lo cual es completamente insostenible según el derecho marítimo. La intención de "Sea Watch", una organización humanitaria privada con sede en Berlín, de desemascarar internacionalmente al ministro del Interior italiano y su dura política contra la migración, ha fracasado de momento.

Salvini ysus metas políticas

El astuto populista Salvini acepta la provocación con gusto y sabe, por supuesto, cómo puede vender bien a los votantes en Italia, que tiene totalmente razón a la hora de rechazar a las personas rescatadas en el mar. Italia se defiende, con su retorcida interpretación, del ataque de un barco alemán y las llamadas "buenas personas" del norte de Europa.

La capitana y los responsables de la organización no gubernamental deberían haber sabido que no pueden ganar el enfrentamiento político con Matteo Salvini con una provocación así. Indirectamente, ayudan al político de derecha a fortalecer aún más su actitud dura e irrespetuosa dentro de la UE. Ahora solo podemos esperar que la Justicia italiana respete el principio de proporcionalidad y que la capitana sea, a lo sumo, multada pero no enviada a la cárcel.

No es la primera vez que se detienen buques de organizaciones de rescate privados. Otro barco alemán está confiscado en el puerto de La Valeta, en Malta. No solo Italia ha cambiado radicalmente su actitud hacia los rescatadores de refugiados, que hace tiempo la UE veía con buenos ojos. En general, los países de la UE están tratando de mantener a los refugiados en Libia o, si es posible, que la guardia costera del país los haga volver a allí. La UE cesó su propia misión "Sofía", fuera del territorio marítimo libio. Apuestan por la disuasión.

"No se arresta a la solidaridad. Liberar ya a Carola", exige un grupo de personas en Roma.

Incapacidad de la UE

Que todavía haya algunos barcos privados que quieran rescatar a los migrantes de los botes hinchables y traerlos a Europa, no encaja en el concepto. El esfuerzo por encontrar un sistema de ubicación en toda la UE fracasa, desde hace años, por la resistencia de aquellos países que no son vecinos directos del Mediterráneo. En el pasado, la distribución de algunos barcos solo fue posible gracias a la voluntad espontánea de un puñado de Estados.

Las personas que todavía estaban en el "Sea-Watch 3", contaban con la confirmación de admisión de cinco países. El ministro del Interior, Salvini, podría haberse ahorrado todo el drama. Pero su estrategia es que lo festejen como el defensor de la soberanía italiana. Ahora que los resacatados están en tierra, en Lampedusa, Salvini quiere saltarse todas las normas europeas y enviarlos de inmediato y sin determinar su identidad a Alemania, Francia, Finlandia, Portugal o Luxemburgo. Con lo que la nueva disputa con Salvini estaría servida y este podría sacar provecho para lograr sus objetivos políticos.

Bernd Riegert.

¿Quién se ve favorecido?

Habría que aprender dos lecciones del caso del "Sea-Watch 3": tales protestas espectaculares no solo no benefician mucho al asunto de los rescates de refugiados, sino que más bien ayudan a los opositores radicales de la migración. Y la Unión Europea debe crear urgentemente un sistema de distribución unificado para evitar tales confrontaciones. No hay mucha esperanza de que esto suceda pronto. Los frentes de la UE están muy endurecidos.

Claro, también están los refugiados o migrantes que todavía están tratando de salir de Libia con la ayuda de los contrabandistas. Su destino permanece, en gran medida, en la oscuridad, porque después del cese de la misión humanitaria por parte de la UE y las acciones esporádicas de los barcos privados, no se sabe cuántas personas perecen, de verdad, en el Mediterráneo al intentar llegar a Europa. Por cierto, de esto no se lamenta un desconocido , sino el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

(rmr/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |