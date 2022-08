¿Se prohibirá pronto a rusos obtener visados para la UE?

A mi conocido ruso Artjom le gusta Finlandia: hermosos lagos, gente amable, aire limpio. Conoce el país porque ha estado allí a menudo. Artyom vive en San Petersburgo y lleva años utilizando el procedimiento de visado simplificado del Consulado de Finlandia en su ciudad. Incluso ahora, después de que la ruta aérea directa a Europa se haya cerrado a los rusos. Los cielos europeos están cerrados a los aviones rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania y viceversa: los aviones de la UE ya no pueden volar a Rusia.

Por eso, Artjom viaja en auto. Cada pocos fines de semana, una vez a Helsinki y vuelta, algo menos de 400 kilómetros. El viaje de ida dura algo menos de cinco horas. También es más rápido si solo conduce hasta Lappeenranta, la ciudad finlandesa más cerca de la frontera rusa.

A Grecia de vacaciones y vuelta a casa por Helsinki: miles de turistas rusos buscan el sol.

No habrá vacaciones europeas para los rusos

Pero, a diferencia de mi conocido Artyom, otros miles de turistas rusos no vuelven. Al menos no de inmediato. Muchos de ellos se dirigen desde la frontera rusa directamente al aeropuerto de Helsinki-Vantaa para volar hacia el oeste. Desde principios de año, los rusos han solicitado casi 60.000 visados finlandeses, según han calculado los medios de comunicación finlandeses. La mayoría de los solicitantes de un visado Schengen procedían de San Petersburgo. Y es precisamente esta puerta de entrada a Europa lo que ahora preocupa a muchos europeos. Mientras Moscú bombardea ciudades ucranianas, los ciudadanos rusos no deben disfrutar de vacaciones de verano en Occidente, argumentan.

De todas formas, los países bálticos ya no son un destino de viaje para los rusos desde hace meses. Estonia, Lituania y Letonia no expiden visados de turista a ciudadanos rusos. Letonia va más allá y recientemente solo permite la entrada en el país en caso de fallecimiento de un familiar cercano.

Las jefas de gobierno de Finlandia y Estonia han pedido recientemente a los demás países europeos que dejen de expedir visados de turista a los rusos. En Finlandia, el 58 por ciento de la población ya no quiere que los rusos obtengan visados de turista, según una encuesta realizada por la cadena de televisión pública Yle.

Se debate la prohibición de visado para los rusos en toda la UE

A finales de agosto, los visados Schengen para los rusos serán uno de los temas de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Praga. La UE tiene 27 Estados miembros, pero no todos pertenecen al espacio Schengen de 26 miembros. Cuatro países, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que también expiden visados Schengen no son miembros de la Unión Europea.

Dmitri Lanko, de la Cátedra de Estudios Europeos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, ve en el debate actual nada más y nada menos que "nacionalismo cotidiano". En entrevista con DW, critica "el empeño en castigar a todos los rusos". La categoría "rusos" incluye no solo a los rusos étnicos, argumenta, sino también a "tártaros, chechenos y representantes de todos los pueblos de la Federación Rusa sin excepción, incluidos los ucranianos que viven en Rusia".

No castigar a turistas "por la geopolítica"

Para Alexander Gorokhov, de la Unión de Organizaciones Turísticas Rusas "Sonato", este intercambio de golpes es un "arrebato emocional". Recuerda a DW que los turistas rusos traen dinero, aunque se trate de turismo de tránsito. "En mi opinión, estos países deberían luchar para convertir este flujo de turistas de tránsito en un verdadero flujo de turistas con pernoctaciones, etc.", sugiere Gorokhov, y defiende soluciones pragmáticas: no hay que castigar a los turistas "por la geopolítica".

A mi conocido Artjom, de San Petersburgo, tampoco le gustaría verse "atrapado entre los engranajes de la geopolítica", sobre todo porque ni él ni sus amigos jamás habrían votado por Vladimir Putin. Sin embargo, tiene comprensión por una posible prohibición de visado. Artjom está planeando otro viaje a Lappeenranta este fin de semana. Mientras pueda.

(gg/ms)