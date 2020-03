¿Se expandirá el coronavirus por toda América?

Los casos de coronavirus no dejan de multiplicarse en todo el planeta, y América no ha sido la excepción. A los ya reportados en Estados Unidos y Canadá, se han sumado en las últimas jornadas Brasil, México, Ecuador y República Dominicana. Los expertos estiman que es cosa de tiempo para que los demás países de la región también deban enfrentarse a la enfermedad, que a nivel global ha dejado más de 3.000 muertos. En Quito, las autoridades ya han confirmado seis casos, y dan casi por seguro que se sumarán más.

Alfredo Bruno, del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública (INSPI), destacó que se trata de casos importados, y no autóctonos. Los seis pacientes son familiares directos de una mujer adulta mayor que llegó desde España el 14 de febrero. El especialista dijo que era esperable que en el entorno de la primera paciente se produjeran más contagios, recordando que estamos ante un "virus respiratorio de fácil transmisión de persona a persona”. Agregó que lo más importante es intentar evitar que el virus "se propague”.

¿Es eso posible? El doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explica a DW que si bien "es inevitable que haya más casos en la región, y es posible también que haya casos de transmisión comunitaria, lo importante es que minimicemos los riesgos”. El especialista hizo un llamado especial a evitar el pánico, "porque esto no será el fin del mundo".

Experiencia acumulada

Hasta este 2 de marzo de 2020, en América se cuentan 95 casos, la mayoría de ellos en Estados Unidos (62). Sin embargo, las conexiones aéreas permanentes y constantes que existen entre capitales de la región y ciudades de Europa donde está muy presente el virus, como Milán o Madrid, así como los vuelos que llegan desde China, principal epicentro de la enfermedad, hace suponer que el número de infecciones importadas aumentará, y con ello también la posibilidad de que se generen más casos propios.

"Empezamos a preparar a los países con tiempo”, dice Espinal. "Lo importante es tener listos los puntos de entrada, que haya áreas de aislamiento y que puedan detectar el virus. Hemos distribuido kits a 28 países, que ya están preparados y están realizando las detecciones de la enfermedad. La región está concientizada, porque además tenemos la experiencia de la pandemia H1N1 de 2009. Estamos hoy mejor preparados que entonces”, afirma el experto dominicano.

Hasta la fecha se han registrado cinco víctimas fatales en la región, todas en Estados Unidos, razón por la cual Espinal advierte de la importancia de que el segmento más expuesto se proteja. Se refiere a los mayores de 60 años y a aquellos con enfermedades subyacentes. "Los casos graves mueren en un pequeño porcentaje, y son aquellos con condiciones añadidas: personas mayores con diabetes o enfermedades cardiovasculares”, explica. Por ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado cerrar las fronteras, por lo que la OPS tampoco ha presentado la propuesta. Sin embargo, Espinal recuerda que "cada país es libre y nosotros como agencia respetamos lo que cada país decida hacer”.

"Recomendamos no cobrar”

Fuera de América, algunos ciudadanos de la región también han sido afectados por la enfermedad. Al argentino y la chilena que contrajeron el coronavirus en el crucero Diamond Princess, en Japón, se sumó este fin de semana otro chileno, el escritor Luis Sepúlveda, que se enfermó en Portugal y se encuentra internado y aislado en el Sanatorio Covadonga de Gijón. El autor de "Un viejo que leía novelas de amor” se habría contagiado en Oporto, Portugal, donde acudió a un congreso literario. Lo raro: en Portugal no hay casos oficiales registrados de la enfermedad. Esto podría implicar que hay portadores del virus que están fuera del radar de las autoridades.

Espinal dice que el covid-19 supone un riesgo para los sistemas de salud, que podrían colapsar ante una avalancha de pacientes. "Hay que recordar que los centros asistenciales tienen que dedicarse también a otras cosas. Hay gente con tuberculosis, malaria y enfermedades cardiovasculares, por eso la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, ha recomendado prepararse para afrontar un número de casos difícil de controlar, e implementar medidas de mitigación para reducir la transmisión”.

A propósito de Luis Sepúlveda, que es chileno, el gobierno de ese país anunció que algunos pacientes afiliados al sistema público, y todos los que tienen un seguro privado, deberán pagar por el examen que detecta el coronavirus de Wuhan. Espinal dijo no tener conocimiento de eso, pero aseguró que "hemos pasado los reactivos a más de 28 países… nosotros no recomendamos que en un período de brote epidémico se cobre (por los exámenes), la idea es que esté disponible para toda la población. Ahora bien, nosotros trabajamos muy de cerca con las autoridades chilenas y no tenemos ningún otro comentario que agregar”.

